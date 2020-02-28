Лукашенко объявил о пенсионной реформе в Белоруссии

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости провести пенсионную реформу в стране, передает Sputnik Белоруссия.

«Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим — себя изжила», — заявил Лукашенко.

Предыдущая пенсионная реформа в стране началась в 2017 году. Возраст выхода на пенсию для белорусов повышается поэтапно с шагом в полгода. Реформа должна завершиться в 2022 году, когда мужчины и женщины смогут выходить на пенсию в 63 и 58 лет соответственно.

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