В 2020 году Горно-Алтайске построят первый регионе приют бездомных животных

Власти Республики Алтай приняли решение построить в Горно-Алтайске первый стационарный приют для безнадзорных животных. Он будет открыт уже в 2020 году, а в следующем появится еще два таких объекта в других муниципалитетах региона, информирует офсайт правительства. Такое решение было принято на заседании Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Алтай», в работе которого принял участие глава региона Олег Хорохордин.

В ходе обсуждения повестки председатель ассоциации, глава Майминского района Роман Птицын отметил, что муниципальным образованиям хоть и были были доведены средства на отлов животных, однако в регионе нет приютов, где их можно было бы содержать. И.о. первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Виталий Махалов в свою очередь ответил ему, что из бюджета уже выделены средства на строительство стационарного приюта площадью 160 кв. м, согласована его модель. По его словам, в 2020 году будет построен первый объект в Горно-Алтайске, в следующем году – еще два в районах республики. «Сейчас необходимо найти три помещения для организации временных приютов на период, пока будет продолжаться строительство», – сказал глава региона Олег Хорохордин.

Кроме того, в ходе обсуждения главы муниципальных образований предложили ужесточить административную ответственность за несоблюдение правил содержания домашних животных, в том числе безнадзорный выгул. Также главы предложили наделить правами составления протоколов о таких правонарушениях администрации сельских поселений.