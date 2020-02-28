Бывший «серый кардинал Кремля» не исключил обнуления президентских сроков

Донбасс не вернется в состав Украины, считает бывший помощник президента РФ Владислав Сурков.

Владислав Сурков и Дмитрий Медведев.

kremlin.ru

«Донбасс не заслуживает такого унижения. Украина не заслуживает такой чести», — сказал он в интервью директору Центра политической конъюнктуры Алексею Чеснакову, опубликованному на интернет-ресурсе «Актуальные комментарии».

Сурков также сообщил, что не собирается возвращаться в политику и высказался по изменениям в конституцию.

Он не исключил «обнуления» президентских сроков при обновлении основного закона страны. По его словам, это может произойти в случае уточнения полномочий главы государства. Тогда правовая логика приведет к необходимости заново начать отсчет президентских сроков, сказал Сурков.

«С новыми полномочиями это будет уже как бы другой институт президентства» и на него не могут распространяться ограничения нынешнего президентства, считает бывший помощник президента РФ, пишет bfm.ru.

Между тем на прошлой неделе сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию РФ Павел Крашенинников заявил, что внесение поправок не обнулит президентские сроки.

Президент РФ Владимир Путин 18 февраля отправил Суркова в отставку с поста своего помощника.

Бывший советник президента РФ Владислав Сурков.

kremlin.ru

Год назад

В феврале 2019-го Владислав Сурков заявил, что в России формируется «государство нового типа», которое будет эффективным на десятилетия вперед. Эту форму государственного устройства представитель Кремля называет «государством Путина».

Кардинал и поэт

Многие СМИ называют Суркова «серым кардиналом Кремля». Или «черным поэтом Кремля». В серии «Легенды русского рока» вышла книга историографа свердловской рок-музыки Дмитрия Карасюка «Агата Кристи».

Культовая группа сотрудничала с Владиславом Сурковым, который написал тексты к некоторым композициям рок-группы (альбом «Полуострова»). Говорят, работа над альбомом велась в обстановке строжайшей секретности в музыкальной студии «На Таганке» два с половиной месяца.

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