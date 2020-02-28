Таяние ледников открыло в Антарктиде новый гранитный остров

Полярные исследователи из проекта Thwaites Offshore Research (THOR), которые проплывали через залив Пайн-Айленд, заметили небольшой остров. Как выяснилось, участок земли является абсолютно новым, то есть о его существовании никто не знал до сегодняшнего дня, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Исследователи отметили, что всё это время гранитный остров скрывался под ледником Туэйтс. К сожалению, вековой лед тает с большой скоростью, поэтому определенные участки ледников просто исчезают. Специалисты сумели не только сфотографировать остров из своего корабля, но и высадиться на него. Они дали ему название Сиф, так звали скандинавскую богиню семьи и плодородия. Сиф была женой Тора. Новые острова появляются по всему миру, где ранее находились ледники. Речь идет также об Антарктике и Гренландии. Это, с одной стороны, ужасно, а с другой – новые земли помогут лучше изучить историю регионов.Сиф можно найти на большом количестве спутниковых снимков, но на всех них он представляет собой только огромную глыбу льда.