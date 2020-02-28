Жители Эфиопии столкнулись с неизвестной смертельной болезнью

Как стало известно, в сомалийском регионе Эфиопии страшная эпидемия забирает жизни людей. Самое ужасное то, что никто не знает, с каким заболеванием столкнулись. Зарождается настоящая паника, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Интересно, что местные власти не признают проблемы. Все претензии федеральное правительство Аддис-Абеба отвергает. Оно также не видит сложностей в сфере здравоохранения и сохранения природы. Наверное, проще всего отрицать явные минусы. Проблемы имеются также с масштабными энергетическими проектами. Китайская компания Poly-GCL заключила контракт с властями Эфиопии о добыче нефти и газа. Будет построен газопровод длинной 767 км. По мнению местных жителей, подобные компании загрязнили реку опасными веществами, из-за чего народ и гибнет.Симптомы заболевания следующие: пожелтение кожного покрова, кровь изо рта и носа, лихорадка. Врачи не могут ничего сделать. Нет возможности установить точный диагноз, чтобы начать лечение.Кецела Тадессе, работающая в министерстве горнодобывающей промышленности, отметила, что случаев разлития химикатов в бассейне Огаден не было. Плюс, в регионе отсутствуют постоянные жители (люди в небольших деревнях в счет не идут).