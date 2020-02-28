На Марсе обнаружена странная магнитная зона

Учёные зафиксировали изменчивость одной зоны на Марсе с усиленным в 10 раз магнитным полем, которое постоянно меняется. Космический корабль НАСА InSight, уже год изучающий Красную планету, зафиксировал быстрые колебания магнитного поля планеты, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Согласно комментарию Кэтрин Джонсон, ведущему автору исследования из Университета Британской Колумбии, на месте посадки магнитное поле в 10 раз мощнее ожидаемого, плюс, оно поступает от рядом находящихся объектов. Интересно, что в далеком прошлом Красная планета имела глобальное магнитное поле, однако оно «деактивировалось» по непонятным причинам. 4 миллиарда лет назад атмосфера осталась без защиты.Возможно, оставшееся магнитное поле происходит от намагниченных камней, которые хоронятся на глубине несколько метров или километров.Ученые также выяснили, что на магнитное поле влияет Солнце. Солнечный ветер переносит межпланетное магнитное поле, которое конфликтует с локальным (возникают магнитные бури).До настоящего времени эксперты не знали, распространяются ли возмущения солнечного ветра на поверхность Красной планеты. Эта важно понимать для планирования миссий с астронавтами.