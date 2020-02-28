6-й и 7-й этапы Тура ОАЭ-2020 отменены из-за коронавируса

Организационный комитет Тура Объединённых Арабских Эмиратов-2020 объявил об отмене 6-го и 7-го этапов гонки после того, как были выявлены два случая заболевания коронавирусом в одной из участвующих в гонке команд. У двух граждан Италии, входящих в состав персонала одной из команд, тест показал наличие коронавируса, известного как COVID-19.

Пресс-релиз организаторов Тура ОАЭ-2020:

«Решение об отмене было принято, чтобы обеспечить защиту участников гонки. Вопрос безопасности превыше всего», — говорится в заявлении организационного комитета гонки.

Министерство здравоохранения объявило, что все участники гонки, административный персонал и организаторы будут периодически проходить проверку и все необходимые процедуры, включая карантин, чтобы ограничить и подавить распространение вируса.

Министерство здравоохранения ОАЭ в качестве меры предосторожности обеспечит выполнение всех профилактических мер, включая проверку и наблюдение за состоянием людей, контактирующих с пациентами ради защиты безопасности общества и сохранения общественного доверия».