Главы МИД 14 стран Евросоюза призвали прекратить бои в сирийском Идлибе

Они призвали Россию сесть за стол переговоров с Турцией и не мешать доставке помощи в Сирию, сообщает Deutsche Welle.

Армии сирийского президента Башара Асада и поддерживающим его сторонам следует немедленно прекратить боевые действия в провинции Идлиб, обеспечить защиту волонтёров и медицинского персонала, а также следовать условиям режима прекращения огня, согласованного осенью 2018 года. С таким обращением министры иностранных дел 14 стран Евросоюза выступили в среду, 26 февраля. По их словам, в Сирии царит «гуманитарная катастрофа».

Документ был опубликован на портале t-online.de. Его подписал глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas), а также его коллеги из Бельгии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Литвы, Нидерландов, Польши, Португалии, Финляндии, Франции, Швеции и Эстонии.

Операция сирийских правительственных сил в Идлибе «основана на заблуждениях», утверждают авторы заявления. «Одни и те же причины приведут к одним и тем же последствиям — радикализации, нестабильности в регионе и в Сирии», а также вынудят многих жителей покинуть свои дома. Более половины сирийцев уже стали беженцами, подчёркивается в документе.

Призыв к Москве — продолжать переговоры с Анкарой и не мешать поставкам гумпомощи

Авторы обращения отдельно упомянули Россию, которая поддерживает режим Асада. Они призвали российскую сторону продолжить переговоры с Турцией, чтобы «разрядить ужасную обстановку и способствовать политическому решению» вооружённого конфликта. Кроме того, России в Совете Безопасности ООН не следует препятствовать механизму поставок жизненно важной гуманитарной помощи на север Сирии, отметили министры.

Следует привлечь МУС в Гааге для изучения военных преступлений

Главы МИД государств ЕС также хотят привлечь к ответственности в Международном уголовном суде в Гааге тех, кто причастен к военным преступлениям в Сирии. «Мы должны назвать ответственных поимённо», — подчеркнули министры.

Армия сирийского президента Башара Асада при поддержке авиации РФ уже несколько месяцев ведет в Идлибе крупномасштабную операцию. Это последний регион страны, который контролируют джихадисты и повстанцы.

Турция и Россия поддерживают в Сирии разные стороны вооруженного конфликта. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон уже обсуждали происходящее в Идлибе с российским и турецким лидерами. Меркель и Макрон выразили готовность встретиться с Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы найти выход из ситуации, после чего президент Турции анонсировал проведение 5 марта саммита по Сирии в четырехстороннем формате.