Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова приглашает принять участие в танцевальном челлендже «шевели кармашками»

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Танцевальный челлендж «шевели кармашками» продолжает набирать свои обороты. Недавно к акции присоединилась и Ольга Бузова, которая бросила вызов Анатолию Вассерману.

К слову, Ольга Бузова достаточно часто принимает участие в различных акциях и делится своими впечатлениями с фанатами. Звезда продолжает несмотря на то, что ее личная жизнь наладилась, работать и над карьерой. В Сети постоянно появляются новые видео не только с возлюбленным Давидом Манукяном, но и с ее концертов.