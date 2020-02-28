Чем опасно переедание блинами на Масленицу

Share Tweet Share Share Email CommentsВ Госдуме назвали главную опасность переедания блинов. Член комитета Госдумы по охране здоровья призвал россиян не вдаваться в крайности и подходить к составлению меню Масленичной недели с умом.

Депутат рассказал, как есть блины без вреда для здоровья

Употребления большого количества блинов, приготовленных на масле, вредно для здоровья. В честь Масленицы соответствующее заявление сделал член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

Согласно рекомендациям Менделевича, блины лучше выпекать без масла на сковородке с антипригарным покрытием. Кроме того чиновник советует подавать угощения с полезной начинкой.

Менделевич призвал соотечественников знать меру и не злоупотреблять поеданием блинов в праздничную неделю, поскольку это чревато появлением проблем со стороны желудочно-кишечного тракта. Особенно осторожными нужно быть людям с непереносимостью глютена, заболеваниями поджелудочной железы и желчного, лишним весом.

Что касательно готовых угощений, которые продаются на ярмарках – их следует покупать только в проверенных местах и не забывать о правилах личной гигиены.

Чем чревато переедание блинами

Диетологи утверждают, что любое переедание несет вред здоровью: и не играет роли, что именно в большом количестве поступает в пищеварительный тракт. Еда переваривается благодаря ферментам, при ее избытке ферментов вырабатывается недостаточно. На неусвоенную еду организм реагирует по-разному: диареей, запором, тяжестью в желудке, тошнотой, метеоризмом, усталостью. В худшем случае переедание чревато острым панкреатитом, или холециститом.

Хроническое переедание скажется на массе тела и состоянии кожи.

Специалисты рекомендуют следить за реакцией организма во время употребления пищи, ведь не всегда хороший аппетит говорит о голоде: желание вздремнуть и тяжесть в животе говорят о том, что организм не просто пополнил запас энергии, но и начинает ее расходовать на утилизацию лишней съеденной еды.

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Диетологи разработали ряд рекомендаций для хорошего самочувствия во время Масленичной недели:

Также не стоит забывать, что Масленица – это семидневная подготовка организма к Великому посту, поэтому праздничное меню должно быть максимально щадящим.

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