СМИ: Ирек Файзуллин войдет в состав совета директоров РЖД

Бывший министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, первый заместитель главы минстроя РФ Ирек Файзуллин войдет в состав совета директоров ОАО РЖД. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.

Один из собеседников газеты объяснил, что Файзуллин будет представлять в совете директоров интересы вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Накануне стало известно, что за Хуснуллиным закрепили нацпроекты по жилью и дорогам, части комплексного плана развития магистральной инфраструктуры.

Помимо Файзуллина в совет директоров госкомпании также якобы войдет министр экономического развития РФ Максим Решетников. Они сменят замминистра экономики Михаила Расстригина и председателя фонда «Сколково» Аркадия Дворковича.

В минэкономразвития РФ не ответили на запрос издания, а аппарат Хуснуллина перенаправил вопрос в министерство транспорта. В ведомстве, в свою очередь, указали, что комментарии преждевременны.

«Ъ» указывает, что Дворкович входит в советы и других крупных компаний, но после смены правительства РФ и ухода Дмитрия Медведева с поста премьер-министра РФ ситуация может измениться. Журналисты не смогли связаться с представителем Дворковича.