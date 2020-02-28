Электромобиль Sony Vision-S вышел на тесты

Электромобиль Sony Vision-S, представленный на Международной выставке потребительской электроники (CES-2020) в начале января, впервые вышел на дороги. Видео с первым заездом концепта в австрийском городе Грац появилось на YouTube-канале японского техногиганта.

Как сообщает «Автоновости дня», в Австрию новинка приехала не просто так – там ее будут готовить к полноценным дорожным испытаниям, которые начнутся уже в этом году. При этом о серийном производстве Vision-S пока речи не идет, поэтому даже после испытаний модель сохранит статус концепта, демонстрирующего «перспективные технологии Sony».

Напомним, первый электрокар Sony построен совместно с NVidia, Continental, Bosch, ZF, Qualcomm и Blackberry. Концепт оснащен комплексом из 33 датчиков системы автономного управления, несколькими дисплеями, системой объемного звучания и встроенной точкой доступа Wi-Fi, обеспечивающей ему постоянное подключение к Интернету.

В движение Sony Vision-S приводят два электромотора суммарной мощностью 268 лошадиных сил, которые разгоняют его с 0 до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. Максимальная скорость машины ограничена на отметке в 240 км/ч.