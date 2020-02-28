В Госдуме предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

В России могут ввести имущественный налоговый вычет по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) при покупке автомобиля российского производства. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым.

Авторы инициативы предлагают установить налоговый вычет в размере 10% от суммы, потраченной на покупку и переоборудование (например, для водителей-инвалидов) нового автомобиля российского производства, если она не превышает 1 млн рублей. Максимальная сумма вычета, таким образом, составит 100 тысяч рублей, а получить его можно будет не чаще одного раза в пять лет.

Предполагается, что такие меры позволят инвалидам освободиться от уплаты транспортного налога, а также простимулируют спрос на отечественные автомобили и будут способствовать дальнейшему развитию рынка легковых автомобилей российского производства в нашей стране.

Региональные и местные бюджеты, как отметил руководитель «Справедливой России» и один из авторов законопроекта Сергей Миронов, от такой поддержки не пострадают, зато она точно будет ощутимой и для российского автопрома, и для граждан.