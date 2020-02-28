В Петербурге снизилось производство на автозаводах

В январе 2020 году петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 27,5 тыс. легковых автомобилей – на 5% меньше, чем годом ранее. Таким образом, январский объем автопроизводства в Санкт-Петербурге сократился впервые за 4 года, говорится в отчете агентства «Auto-Dealer-СПб».

Несмотря на сокращение производства, доля петербургского автопрома от всех выпущенных в России машин заметно выросла: 29,2% в январе 2020-го против 24,8% в январе 2019-го. Как сообщает «Автоновости дня», выше этот показатель был только в 2017 году, когда доля местного автопроизводства в целом по стране достигла 32%.

По данным аналитиков, в ТОП-25 самых популярных автомобилей в России по итогам января вошли сразу 7 моделей, выпускаемых в Санкт-Петербурге – это KIA Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Toyota Camry и Nissan Qashqai.

Общероссийский объем продаж машин петербургской сборки в январе по сравнению с тем же месяцем прошлого года вырос на 13% и, тем самым, показал положительную динамику второй месяц подряд.