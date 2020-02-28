На сесії Любомльської ОТГ змінили бюджет: куди та скільки виділять коштів

На черговій сесії самоврядного органу, що відбулася у четвер, 27 лютого, було розподілено 980 тисяч гривень вільних лишків загального фонду.

З цієї суми 180 тисяч спрямували на заробітну плату тренерам і викладача ДЮСШ, 173,5 — на благоустрій, 120 — на проведення аукціонів з продажу нерухомого майна і земельних ділянок, 105 — на функціонування дитячого реабілітаційного центру, 70 — на громадські роботи, по 50 — на співфінансування Головненської МПО та ремонт приміщення ЦНАПу в Куснищах і т.д, — пише Кордон.

Майже 270 тисяч вільних лишків базової освітянської дотації спрямували на поточні видатки шкіл. Також було розподілено 6,8 млн. грн. залишків освітньої субвенції. Зокрема, майже 1,3 млн. грн. спрямували на заробітну плату з нарахуваннями, 2 мільйони — на капремонт даху гімназії, по півтора мільйона — на такі ж роботи по ЗЗСО № 2 і № 3, 400 тисяч — на капітальний ремонт котельні з встановлення котла ЗЗСО № 2, 321 тисячу — на інклюзивно-ресурсний центр.

Майже 350 тисяч гривень (164 тисячі — вільних лишків бюджету розвитку та 184 — зі спеціального фонду) виділили на капремонт клубу у селі Куснища. Півмільйона зі спеціального фонду було передбачено на співфінансування капітального ремонту вулиці Шевченка у Любомлі, 46 тисяч — на поповнення статутного капіталу ЖКГ — на придбання насосів.