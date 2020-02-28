Россиянка с грудью 11 размера взволновала зарубежные СМИ

Уже в 15 лет в Анастасии Бертье был бюст четвертого размера.

Российская модель Анастасия Бертье становится мировой звездой. Причина – в необычайно крупной груди девушки. Анастасия является счастливой обладательницей 11-го размера, причем натурального. Уже в 15 лет ей приходилось носить лифчики впечатляющего четвертого размера, но дальше – больше.

«Матушка-природа была довольно щедра», – комментирует свою внешность Анастасия.

Инстаграм @artdikaya

Грудь дала ей возможность сделать карьеру модели и обрести огромную популярность. Сейчас на Бертье подписаны в соцсетях около миллиона человек. В одном из ее аккаунтов – @artdikaya – за похождениями груди наблюдают 474 тысяч подписчиков. Фанаты заваливают девушку любовными письмами, а ее масштабная красота заинтересовала даже западные СМИ, в том числе Mirror и The Sun.

Инстаграм @artdikaya

Быть хозяйкой такой груди непросто – Бертье приходится долго выбирать и перешивать одежду. Кроме того, порой ее мучают боли в спине. Однако девушка стойко несет по жизни свое богатство и даже занимается спортом.

«У меня болит спина, если я стою или сижу в одном и том же положении слишком долго, но грудь совсем не мешает заниматься спортом, если надеть подходящий бюстгальтер. И да, я могу спать на животе», – приводит ее слова Life.

Инстаграм @artdikaya

Напомним, что в январе поклонники Ольги Бузовой активно обсуждали причины увеличения груди певицы. Многие абсолютно убеждены, что звезда вставила себе импланты.