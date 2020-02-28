Представитель США: Решений по поводу запроса о переброске Турции Patriot нет

По данным американских СМИ, Турция просит у США развернуть две батареи ЗРК Patriot на своей южной границе в связи с обострением напряжённости в соседней сирийской провинции Идлиб. Ранее представитель американских властных структур сообщал, что речь идёт исключительно о потенциальном временном развёртывании на турецкой территории американских ЗРК, а не о продаже таких вооружений Анкаре в экстренном порядке, передаёт ТАСС.

Насколько известно, официальный запрос Турция передала США на позапрошлой неделе через американского спецпредставителя по Сирии Джеймса Джеффри. В среду турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что «на данный момент нет никаких ЗРК Patriot», которые Вашингтон был бы готов поставить Анкаре. Кроме того, Эрдоган заявил, что США, вопреки обещаниям, не оказали Турции «никакой поддержки» по её позиции, касающейся происходящего в сирийской провинции Идлиб.

«Ничего нового у меня нет. Я, разумеется, знаю о запросе. И я почти полностью уверена, что никаких решений по данному поводу не принято. Отдельно скажу, что у американских военных очень близкие отношения с турецкими военными, они — одни из наших ключевых стратегических партнёров по НАТО. Мы понимаем их обеспокоенность относительно динамики в Сирии, мы придаём этому большое значение, но у меня нет ничего нового по этому вопросу», — прокомментировала слова турецкого лидера представитель EUCOM, которое отвечает за поддержание военных связей с Турцией.

«Я не могу залезть Турции в голову, почему они хотят их (ЗРК Patriot – ред.), я знаю о разнообразии взаимоотношений в этой части света, в том числе о том, что происходит в Сирии. <…> Я уверена, что отношения, которые есть у Турции с Россией, — это то, на что они обращают внимание», — добавила представитель Европейского командования ВС США, говоря об отношениях Анкары с Москвой в свете турецкого запроса.

Один из журналистов, присутствовавших на встрече, также попросил представителя EUCOM прокомментировать заявление турецкого президента, сделанное в декабре прошлого года. Тогда Эрдоган пригрозил, что его страна может закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в случае введения Вашингтоном санкций против Анкары за приобретение российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. «С военной точки зрения у нас очень близкие отношения с Турцией. Мы продолжаем поддерживать наши операции как в Измире (где расположен ещё один используемый американскими военными объект – ред.), так и (на базе – ред.) Инджирлик. Нам известно о комментариях, сделанных (властями Турции – ред.), но кроме этого мне рассказать нечего», — ответила на это представитель Европейского командования ВС США.