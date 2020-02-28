Джонни Депп предлагал «сжечь и утопить» актрису Эмбер Херд

Джонни Депп предлагал в своё время «сжечь и утопить» известную актрису Эмбер Херд. Звезда фильма «Пираты Карибского моря» писал о своём желании коллеге по цеху Полу Беттани. Переписка Деппа стала предметом судебных разбирательств в рамках процесса, проходящего в Верховном суде Лондона. Иск был подан актёром против британского таблоида The Sun, так как издание обвинило американского артиста в насилии по отношению к экс-супруге. Письмо, текст из которого указывает на намерения звезды, относится к событиям 2013-2014 годов. Согласно имеющейся информации, в переписке с друзьями знаменитость указывал на то, что он желает расправиться со своей бывшей женой. Выдержки из письма зачитали на очередном заседании в суде. Переписка стала достоянием гласности из-за ошибки, так как адвокаты актёра вместе с другими копиями документов случайно передали защите Херд 70 тыс. сообщений из его личных писем. Помимо желания утопить супругу, имелись намерения прекратить увлекаться алкоголем. Среди напитков указывалось на виски, энергетик Red Bull, водку и шампанское.

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На судебном процессе продолжили рассмотрение иска артиста против газеты из Великобритании. Актёр заявил, что таблоид взял за основу обвинений «500 ГБ текста и писем», но в них также есть информация, что он никогда не причинил бы вред супруге. В The Sun утверждают, что Джонни Депп всё же избивал Эмбер Херд, находясь с ней в законном браке.