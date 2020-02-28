Селена Гомес и ее мать помогли полиции раскрыть давнее убийство

Известная исполнительница Селена Гомен и ее мать минувший уик-энд провели в Чикаго, где состоялась конференция CrimeCon. Певица и ее родительница, наряду с другими участниками мероприятия, помогали полиции разобраться в давнем убийстве. Преступление произошло в 1981 году. При странных обстоятельствах пропал 17-летний парень, а уже через пять дней после исчезновения нашли его бездыханное тело. Селене Гомес и ее матери вынесли благодарность за участие в расследовании убийства, опубликовав официальное заявление на портале CrimeCon.

Брат погибшего молодого человека, присутствовавший на мероприятии, рассказал, что не ожидал звонка из полиции по поводу дела об убийстве его родственника, ведь с того времени прошло около 38 лет. Мужчина был тронут проделанной участниками конференции работой.Сама Гомес призналась Instagram-фолловерам, что в связи с разыгравшимся в мире коронавирусом старается придерживаться необходимых мер безопасности. Звезда, планируя выход в общественные места, обязательно запасается защитной маской.