Omloop Het Nieuwsblad-2020. Маршрут

Сезон бельгийских однодневных гонок, по традиции, открывает классика Omloop Het Nieuwsblad. В этом году «Омлооп Хет Ниусблад» отмечает юбилей — 75 лет с момента основания. Впервые классика была проведена в 1945 году, но три выпуска в 1960, 1986 и 2004 годах были отменены из-за погоды. «Мини-Тур Фландрии», как ещё называют «Омлооп Хет Ниусблад», помимо брусчатки и подъёмов в этом году готовит гонщикам и испытанием непогодой. По прогнозу ожидается дождь и ветер.
Маршрут классики будет точно таким же, как в прошлом году. Классика стартует в Генте и через 200 км, на которых придётся преодолеть 9 секций брусчатки и 13 подъёмов, финиширует в Нинове. Первый подъём – Леберг – гонщики пройдут через 41 км после старта. Зрелищный финал – легендарные подъёмы Тура Фландрии Мюр – Капельмюр и Босберг. Мюр ван Гераардсберген всего 475 м длиной, но средний градиент составляет 9,3%, а на самых крутых участках – 20%. Босберг – 980 м со средним градиентом 5,8%, но половина его вымощена брусчаткой. Финальные километры до финиша в Нинове – равнина.
Подъёмы:
1 Leberg (1) 41,9 км от старта /158,1 км до финиша — протяжённость 950 м с 4,2%, max. 13,8%
2 Den Ast 75,6 км/124,4 км — 450 м
3 Katteberg 101,4км/ 98,6 км
4 Leberg (2) 110,9 км/ 89,1км — 950 м с 4,2%, max. 13,8%
5 Rekelberg 126 км/ 74 км — 800 м с 4,0%, max. 9,0%
6 Valkenberg 133,9км/ 66,1 км — 540 м с 8,1%, max. 12,8%
7 Wolvenberg 145,2км / 54,8 км — 645 м с 7,9%, max. 17,3%
8 Molenberg 157,5км/ 42,5 км — 463 м с 7,0%, max. 14,2%
9 Leberg (3) 165 км/ 35км — 950 м с 4,2%, max. 13,8%
10 Berendries 169 км/ 31 км- 940 м с 7,0%, max. 12,3%
11 Elverenberg-Voss. 171,5/ 28,5 — 1268 м с3,6%, max. 9,0%
12 Muur-Kapelmuur 183,3 км/ 16,7км — 475 м с 9,3%, max. 19,8%
13 Bosberg 187,2 км/ 12,8 км — 980 м с 5,8%, max. 11,0%
Участники Omloop Het Nieuwsblad-2020
Photo (c) www.omloophetnieuwsblad.be
Зденек Штыбар (Deceuninck-Quick Step) выйдет на старт под номером 1 и будет защищать свой титул. Помимо чешского гонщика в «Омлооп Хет Ниусблад» примут участие ещё четверо победителей прошлых лет – Сеп Ванмарке (EF Pro Cycling), выигрывавший классику в 2012 году, двукратный победитель (2014-2015 годы) Иэн Стэннард (Ineos), двукратный победитель (2015-2016) Грег Ван Авермат (CCC), а также победитель «Омлооп Хет Ниусблад» 2018 года Михаэль Вальгрен (NTT).
Конкуренцию им могут составить и призёр прошлого года Тим Велленс вместе со своим новым товарищем по команде Филиппом Жильбером (Lotto Soudal), призёр классики 2016 года Тиш Беноот, который с «Омлооп Хет Ниусблад»-2020 начинает сезон и дебютирует в качестве гонщика команды Sunweb, а также Дилан Тёнс, Сонни Кольбрелли и Хайнрих Хаусслер (Bahrain-McLaren), Эдвард Тёнс, Яспер Стейвен и чемпион мира Мадс Педерсен (Trek-Segafredo), Маттео Трентин (ССС), Нильс Политт (Israel Start-Up Nation), Александр Кристофф (UAE Team Emirates), Оливер Насен (AG2R La Mondiale), Ники Терпстра (Total Direct Energie), Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) и другие.
Предварительный стартовый состав Omloop Het Nieuwsblad-2020
DECEUNINCK — QUICK STEP (DQT) WorldTeam
1 STYBAR Zdenek (Cze)
2 ASGREEN Kasper (Den)
3 DECLERCQ Tim (Bel)
4 JUNGELS Bob (Lux)
5 KEISSE Iljo (Bel)
6 LAMPAERT Yves (Bel)
7 SENECHAL Florian (Fra)
TREK — SEGAFREDO (TFS) WorldTeam
11 PEDERSEN Mads (Den)
12 DE KORT Koen (Ned)
13 KIRSCH Alex (Lux)
14 LIEPINS Emils (Lat)
15 MULLEN Ryan (Irl)
16 STUYVEN Jasper (Bel)
17 THEUNS Edward (Bel)
LOTTO SOUDAL (LTS) WorldTeam
21 GILBERT Philippe (Bel)
22 FRISON Frederik (Bel)
23 MAES Nikolas (Bel)
24 VAN GOETHEM Brian (Ned)
25 VAN MOER Brent (Bel)
26 DIBBEN Jonathan (GBr)
27 WELLENS Tim (Bel)
CCC TEAM (CCC) WorldTeam
31 VAN AVERMAET Greg (Bel)
32 KOCH Jonas (Ger)
33 SCHÄR Michael (Sui)
34 TRENTIN Matteo (Ita)
35 VAN HOECKE Gijs (Bel)
36 VAN HOOYDONCK Nathan (Bel)
37 VAN KEIRSBULCK Guillaume (Bel)
AG2R LA MONDIALE (ALM) WorldTeam
41 NAESEN Oliver (Bel)
42 DILLIER Silvan (Sui)
43 DUVAL Julien (Fra)
44 GODON Dorian (Fra)
45 GOUGEARD Alexis (Fra)
46 NAESEN Lawrence (Bel)
47 VANDENBERGH Stijn (Bel)
EF PRO CYCLING (EF1) WorldTeam
51 VANMARCKE Sep (Bel)
52 HOFLAND Moreno (Ned)
53 KEUKELEIRE Jens (Bel)
54 VAN DEN BERG Julius (Ned)
55 OWEN Logan (USA)
56 RUTSCH Jonas (Ger)
57 SCULLY Thomas (NZl)
ASTANA PRO TEAM (AST) WorldTeam
61 DE VREESE Laurens (Bel)
62 ARANBURU DEBA Alex (Esp)
63 FELLINE Fabio (Ita)
64 GRUZDEV Dmitriy (Kaz)
65 HOULE Hugo (Can)
66 BOARO Manuele (Ita)
67 GIDICH Yevgeniy (Kaz)
BAHRAIN — MCLAREN (TBM) WorldTeam
71 TEUNS Dylan (Bel)
72 SIEBERG Marcel (Ger)
73 BOLE Grega (Slo)
74 COLBRELLI Sonny (Ita)
75 HAUSSLER Heinrich (Aus)
76 PIBERNIK Luka (Slo)
77 WRIGHT Fred (GBr)
BORA — HANSGROHE (BOH) WorldTeam
81 BASKA Erik (Svk)
82 DRUCKER Jean-Pierre (Lux)
83 GAMPER Patrick (Aut)
84 LAAS Martin (Est)
85 PÖSTLBERGER Lukas (Aut)
86 SCHELLING Ide (Ned)
87 SCHILLINGER Andreas (Ger)
COFIDIS (COF) WorldTeam
91 CLAEYS Dimitri (Bel)
92 ALLEGAERT Piet (Bel)
93 LEMOINE Cyril (Fra)
94 MORIN Emmanuel (Fra)
95 TOUZÉ Damien (Fra)
96 VANBILSEN Kenneth (Bel)
97 VERMOTE Julien (Bel)
GROUPAMA — FDJ (GFC) WorldTeam
101 KÜNG Stefan (Sui)
102 BRUNEL Alexys (Fra)
103 DELAGE Mickael (Fra)
104 GENIETS Kevin (Lux)
105 LE GAC Olivier (Fra)
106 LIENHARD Fabian (Sui)
107 LUDVIGSSON Tobias (Swe)
ISRAEL START-UP NATION (ISN) WorldTeam
111
112 BIERMANS Jenthe (Bel)
113 BOIVIN Guillaume (Can)
114 POLITT Nils (Ger)
115 HOLLENSTEIN Reto (Sui)
116 NEILANDS Krists (Lat)
117 VAN ASBROECK Tom (Bel)
MITCHELTON — SCOTT (MTS) WorldTeam
121 AFFINI Edoardo (Ita)
122 BEWLEY Sam (NZl)
123 DURBRIDGE Luke (Aus)
124 EDMONDSON Alexander (Aus)
125 KONYCHEV Alexander (Ita)
126 SMITH Dion (NZl)
127 STANNARD Robert (Aus)
MOVISTAR TEAM (MOV) WorldTeam
131 ROELANDTS Jürgen (Bel)
132 CULLAIGH Gabriel (GBr)
133 HOLLMANN Juri (Ger)
134 JACOBS Johan (Sui)
135 JORGENSON Matteo (USA)
136 MAS BONET Lluis (Esp)
137 PRADES REVERTE Eduard (Esp)
TEAM INEOS (INS) WorldTeam
141 STANNARD Ian (GBr)
142 DOULL Owain (GBr)
143 LAWLESS Christopher (GBr)
144 MOSCON Gianni (Ita)
145 ROWE Luke (GBr)
146 SWIFT Ben (GBr)
147 BASSO Leonardo (Ita)
TEAM JUMBO — VISMA (TJV) WorldTeam
151 TEUNISSEN Mike (Ned)
152 EENKHOORN Pascal (Ned)
153 JANSEN Amund Grøndahl (Nor)
154 VAN AERT Wout (Bel)
155 LINDEMAN Bertjan (Ned)
156 VAN DER HOORN Taco (Ned)
157 WYNANTS Maarten (Bel)
NTT PRO CYCLING TEAM (NTT) WorldTeam
161 VALGREN ANDERSEN Michael (Den)
162 GOGL Michael (Aut)
163 BOASSON HAGEN Edvald (Nor)
164 JANSE VAN RENSBURG Reinardt (RSA)
165 STOKBRO NIELSEN Andreas (Den)
166 THOMSON Jay Robert (RSA)
167 TILLER Rasmus Fossum (Nor)
TEAM SUNWEB (SUN) WorldTeam
171 BENOOT Tiesj (Bel)
172 ARNDT Nikias (Ger)
173 DENZ Nico (Ger)
174 EEKHOFF Nils (Ned)
175 KRAGH ANDERSEN Søren (Den)
176 PEDERSEN Casper Phillip (Den)
177 SÜTTERLIN Jasha (Ger)
UAE TEAM EMIRATES (UAD) WorldTeam
181 KRISTOFF Alexander (Nor)
182 BJERG Mikkel (Den)
183 BOHLI Tom (Sui)
184 COVI Alessandro (Ita)
185 LAENGEN Vegard Stake (Nor)
186 MARCATO Marco (Ita)
187 MOLANO BENAVIDES Juan Sebastián (Col)
ALPECIN — FENIX (AFC) ProTeam
191 DE TIER Floris (Bel)
192 DE BONDT Dries (Bel)
193 LEYSEN Senne (Bel)
194 SBARAGLI Kristian (Ita)
195 THWAITES Scott (GBr)
196 VAKOC Petr (Cze)
197 VERGAERDE Otto (Bel)
WALLONIE BRUXELLES (WVA) ProTeam
201 NÖMMELA Aksel (Est)
202 PAASSCHENS Mathijs (Ned)
203 SIX Franklin (Bel)
204 LIETAER Eliot (Bel)
205 ROBEET Ludovic (Bel)
206 TAMINIAUX Lionel (Bel)
207 SUTER Joel (Sui)
CIRCUS — WANTY GOBERT (CWG) ProTeam
211 DE GENDT Aimé (Bel)
212 DEVRIENDT Tom (Bel)
213 KREDER Wesley (Ned)
214 VAN MELSEN Kevin (Bel)
215 VAN POPPEL Boy (Ned)
216 VAN POPPEL Danny (Ned)
217 VLIEGEN Loïc (Bel)
SPORT VLAANDEREN — BALOISE (SVB) ProTeam
221 CAPIOT Amaury (Bel)
222 DE WILDE Gilles (Bel)
223 PLANCKAERT Edward (Bel)
224 SPRENGERS Thomas (Bel)
225 VAN ROOY Kenneth (Bel)
226 BEULLENS Cédric (Bel)
227 WARLOP Jordi (Bel)
TEAM ARKÉA — SAMSIC (ARK) ProTeam
231 JARRIER Benoît (Fra)
232 LEDANOIS Kévin (Fra)
233 MCLAY Daniel (GBr)
234 NOPPE Christophe (Bel)
235 RUSSO Clement (Fra)
236 SWIFT Connor (GBr)
237 WELTEN Bram (Ned)
TOTAL DIRECT ENERGIE (TDE) ProTeam
241 TERPSTRA Niki (Ned)
242 GAUDIN Damien (Fra)
243 MANZIN Lorrenzo (Fra)
244 PETIT Adrien (Fra)
245 SOUPE Geoffrey (Fra)
246 TURGIS Anthony (Fra)
247 VAN GESTEL Dries (Bel)