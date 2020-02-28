Минобороны Турции: Двое турецких военных погибли при авиаударе на севере Сирии

«В результате авиаудара по нашим позициям в провинции Идлиб погибли двое наших военных, еще двое получили ранения. Незамедлительно были нанесены удары по военным объектам режима (президента Сирии Башара Асада – ред.)», — сообщается на странице Министерства национальной обороны Турции в Twitter, передаёт ТАСС.

Напомним, что в начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является «лишь вопросом времени», все приготовления для её проведения уже завершены.

Идлиб — единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остаётся в руках незаконных вооружённых формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях страны.