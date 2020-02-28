Бабушке попросившего о помощи Путина детдомовца помогут оформить опеку

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Президент России Владимир Путин общается с юными посетителями в парке «Остров мечты» в…

Алексей Никольский/РИА «Новости»

Бабушке мальчика, который обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину, помогут в оформлении опеки над внуком. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, московские органы соцзащиты населения взяли на себя решение данного вопроса. Они находятся в контакте с бабушкой и делают все для решения сложностей, связанных с обучением, социализацией и медицинским обслуживанием мальчика. Кроме того, как уточняется, с бабушкой и внуком работают психологи.

«Как только будет возможно, мы незамедлительно обратимся в суд для того, чтобы помочь бабушке оформить опеку», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Уточняется, что мальчик является сиротой, с бабушкой он не живет по причине «объективных сложностей» в семье. Однако, по словам пресс-службы, были приложены все усилия, чтобы они виделись как можно чаще.

Ранее Путин посетил открытие тематического парка развлечений «Остров мечты». На мероприятии присутствовали дети из многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей. Среди них был мальчик с гипсом. Президент поинтересовался у него, что случилось с рукой, на что ребенок ответил: «Сломана. Случайно произошло».

Затем мальчик рассказал главе государства о своей бабушке, которая живет в Москве. Ребенок назвал точный адрес и поинтересовался у Путина, что ему надо сделать, чтобы вернуться домой. Глава государства подозвал одного из своих помощников, чтобы данные ребенка записали.

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