Чеснаков прокомментировал заявление Суркова об обнулении президентских сроков

Директор Центра политической конъюнктуры (ЦПК) Алексей Чеснаков, комментируя заявление Владислава Суркова об обнулении президентских сроков, подчеркнул в своем telegram-канале, что «де-юре речь идет о поправках, а де-факто — о путинской Конституции. Мне так больше нравится. Путин — создатель нынешней Системы власти, а не корректор».

«Некоторые эксперты пытаются представить сценарий обнуления как нереальный и не соответствующий предложенным поправкам, Думаю, что все серьезные разговоры о реальной механике переходного периода, конкретных формах, трактовках и специфических особенностях будущего режима вести еще рано», — отметил политолог.

«Пока никто не может со всей уверенностью, с опорой на юридические и политические аргументы определить точное место Путина в будущей власти. Время еще не пришло, — подчеркнул Чеснаков. — Очевидно одно — ни один из сценариев сейчас нельзя списывать со счетов. В том числе и сценарий обнуления сроков и сохранения Путина на посту. Юридические механизмы для этого есть. Политические, общественные и личные также можно обосновать. Общественная поддержка такому сценарию тоже может быть обеспечена легко».

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«Никакого ограничения на обнуление сроков прямо из предложенных в настоящее время поправок не вытекает. Выбор сценария будет зависеть от множества внутренних и внешних условий. Руководствоваться предстоит не ссылкой на абстрактный «дух закона», а логикой политической целесообразности для страны и Системы. Обсуждать можно и нужно все. Исключать вероятности не стоит. Всему свое время. Сначала нужно дооформить путинскую Конституцию», — резюмировал он.

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