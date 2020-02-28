Двухуровневые апартаменты в пригороде Сиднея (фото)

Над оформлением апартаментов в пригороде Сиднея (Австралия) работала студия Josephine Hurley Architecture. Резиденция площадью 300 квадратных метров расположена в здании бывшего склада, которое является частью исторического наследия города. Построенное ещё в 1920 годы, оно изначально принадлежало чайной фабрике, а в последние годы служило офисом для рекламного агентства.

Новый функционал постройки требовал значительных изменений. Резиденция занимает два верхних этажа здания и имеет выход на крышу, где спроектирована зона отдыха. Архитекторы сохранили все исторические особенности постройки, совместив их с современным стилем в интерьере. Колонны и потолочные балки остались частью обновлённого пространства. При этом важно было не перестараться с декором, как того пожелала хозяйка резиденции, архитектор и музыкант. В качестве фона выбрали оттенки белого и серого, которые практичны и долговечны.

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Фотографии: Tom Ferguson

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