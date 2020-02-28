5 самых неожиданных способов побывать в космосе

Пожалуй, многие мечтали побывать в космосе и увидеть, как выглядит наша планета с орбиты. Но осуществить это желание непросто даже в наше время, когда начали бурно развиваться коммерческие полеты на орбиту. Ведь такой полёт могут позволить себе только очень состоятельные люди. Но есть и иные способы попасть в космос, хотя все они довольно странные.

1. Умереть

Этот вариант является самым нетрадиционным и вряд ли может порадовать человека при жизни. Всего за $ 2 490 можно отправить свой прах в космос. Многие компании используют эту услугу, но наиболее известной среди них является Elysium Space. Если кто-то всегда мечтал о полете в космос, но просто не может позволить себе это, он может осуществить свою мечту хотя бы после смерти. Elysium рекламирует это следующим образом:

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«Представьте себе вечный мемориал, в котором семья и друзья могут почтить память своих ушедших близких в любое время и в любом месте. Вместо того, чтобы предаваться на Земле воспоминаниям, можно поднять глаза в небо и знать, что близкие всегда рядом».

Сейчас у космических похорон есть даже мобильное приложение, с помощью которого можно заказать подобную процедуру.

2. Отправиться на Марс

Это немного самоубийственная миссия, но, по крайней мере, человек будет знать, что он побывал в космосе хотя бы раз в своей жизни. Mars One — компания, стремящаяся создать постоянную колонию на Марсе, и в настоящее время ведется активная подготовка к этому. Хотя компании предстоит провести еще много исследований, деньги на миссию (которая ориентировочно обойдется в 6 миллиардов долларов) уже есть.

Даже при всей невероятности подобного полета, стать первопоселенцем на Марсе — это самый большой шанс для многих попасть в космос. Стоит уточнить, что к кандидатам есть довольно много требований.

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3. Отправить свою фотографию на Луну

Astrobotic — компания, которая в сотрудничестве с DHL в настоящее время заключает контракты на доставку грузов на Луну. Хотя это обойдется недешево ($ 1,2 миллиона за килограмм), в рамках проекта DHL Moonbox можно отправить какую-то свою памятную вещь или фотографию на поверхность Луны. Разумеется, этот метод означает, что лично человек не попадет в космос, но хотя бы его фотография может оказаться на Луне.

В зависимости от размера посылки, стоимость колеблется от $ 460 до $ 25 800.

4. Продать свой дом и отправиться на 2,5 часа на орбиту

Этот вариант является одним из наиболее реальных способов попасть в космос при жизни. За минимальную начальную стоимость в $ 250 000 любой может забронировать себе место на коммерческом космическом рейсе от Virgin Galactic. Весь полет продлится всего два с половиной часа, и при этом пассажир будет некоторое время находиться в невесомости. Пока нет точной даты, когда пройдет миссия, поскольку Virgin пока сталкивается с некоторыми проблемами. Однако, похоже, что ждать осталось недолго.

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Существует один недостаток подобной экскурсии в космос — ее огромная стоимость. Повторимся, $ 250 000 меньше, чем за 3 часа.

5. Искусственная невесомость

Если ни один из предыдущих вариантов не кажется хорошим или достижимым, возможно, придется просто имитировать полет в космос. Корпорация Zero Gravity предлагает полет на модифицированном авиалайнере, внутри которого пассажиры могут почувствовать себя в невесомости, будто человек находится в космосе. Подобные полеты по-прежнему довольно дорогие, но позволить их может себе гораздо больше людей, чем в предыдущем примере. Базовая стоимость такого рейса обойдется чуть меньше, чем в $ 5 000, а за $ 10 000 будут обеспечены просто роскошные впечатления.

Эта возможность может и не является настоящим космическим полетом, но для многих это единственный «бюджетный» вариант фактически ощутить на себе влияние космоса.

23.02.2018