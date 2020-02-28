Самые опасные бытовые отходы

Ежедневно все мы выбрасываем в мусорное ведро множество вышедших из строя и ненужных вещей. Делаем мы это, даже не подозревая, что многие из них относятся к категории «опасных бытовых отходов» и избавляться от них следует особым способом.

Если вы задумываетесь об окружающей среде, то ознакомьтесь со списком предметов, которые ни в коем случае не следует выбрасывать в мусорное ведро, так как им требуется совершенно иная утилизация.

Батарейки

Эти предметы, которые есть в каждом доме, полны вредных химикатов, которые при попадании в грунтовые воды могут значительно навредить не только окружающей среде, но и здоровью людей. Заряжаемые аккумуляторы следует сдавать в специальные пункты приема, а щелочные батарейки – доставить на свалку опасных бытовых отходов.

Лампочки

В мусорное ведро можно выбрасывать галогенные лампы и лампы накаливания, так как они поддаются переработке. А вот с люминесцентными лампами, содержащими токсичные химикаты, делать этого категорически нельзя. Как вариант, отнести их в магазин, предлагающий услуги по переработке купленной у них продукции.

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Неиспользованные лекарства или лекарства с истекшим сроком

Спустив в унитаз или выбросив в мусорное ведро просроченные лекарства, вы способствуете их попаданию в почву и грунтовые воды. Стоит обратиться в организации, предлагающие услуги по ликвидации лекарств.

Пустые флакончики аэрозольной краски

Данный вид краски содержит газы и химикаты. После опорожнения их нужно отвезти на местную свалку по утилизации опасных бытовых отходов.

Компьютеры и электроника

Любая электроника содержит в себе опасные вещества вроде ртути, свинца, бериллия и бромированные огнестойкие добавки. Утилизировать ее лучше всего при помощи организации, специализирующейся на переработке электронных отходов.

Волосы и шерсть домашних животных

Как ни странно, но в волосах довольно много азота. Добавьте их в компостную кучу, и вы получите дешевое удобрение для растений.

Жир и масла

Выливать эти вещества в горячем виде не рекомендуется. Да и в остывшем виде также нежелательно. Сцеживайте жир в кувшин для дальнейшего применения, а масло можно выбросить в мусорное ведро, предварительно упаковав в герметичную упаковку.

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Краски

Краски и все, что ими измазано, достаточно легко воспламеняется, да к тому же еще и ядовито. Оставьте банку из-под краски открытой до полного высыхания вещества, после чего банку можно сдать на металлолом.

Садовые химикаты

Использование различных химикатов опасно для окружающей среды. Никогда не выбрасывайте их в мусорное ведро и не выливайте в унитаз. Лучше всего сдавать ненужные химикаты в центр по утилизации опасных бытовых отходов.

Зажигалки

Перед тем как выбросить зажигалку, убедитесь, что она полностью пуста. В обратном случае она будет представлять опасность из-за своей легкой воспламеняемости. Лучше всего перейти на восполняемые зажигалки, которые прослужат вам гораздо больший период времени.

Фильтры для воды

Фильтры являются полезными, пока вы не используете их до конца. Затем их следует отправлять в программу переработки или сдавать в центр утилизации отходов.

Стеклянные градусники

В стеклянных термометрах содержится до 500 миллиграммов ртути. Если вы захотите избавиться от старого градусника, то отнесите его в центр утилизации опасных отходов.

Целлофановые пакеты

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Целлофановые пакеты встречаются в нашей жизни буквально на каждом шагу. К сожалению, зачастую за их переработку никто не берется, хотя это вполне возможно.

Бытовая химия

Чистящие средства полностью состоят из опасных химических соединений. Смывать их в унитаз категорически не рекомендуется. Лучшего всего избавляться от бытовой химии относя ее в центр утилизации опасных бытовых отходов.

Косметика

Смывать косметику в водосток нельзя из-за содержащихся в ней химических веществ. Единственный способ правильно избавиться от косметики – программа по переработке косметических средств.

Шины

Хотя по своему составу шины не опасны, их большое скопление несет немалую угрозу окружающей среде.

Старая бытовая техника

Чтобы охладители, утеплители и другие вещества, содержащиеся в старой бытовой технике, никому не принесли вреда, лучше не выбрасывайте их, а пожертвуйте в благотворительную организацию.

Неиспользованные или невзорвавшиеся фейерверки

Такие фейерверки необходимо на ночь поместить в воду, после чего положить в мусорный пакет.

Клеи и лаки

Из-за содержания в них растворителей и других токсичных химикатов, выбрасывать их нельзя. Необходимо либо дать им полностью высохнуть, либо отнести в центр утилизации бытовых отходов.