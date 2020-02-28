Режиссера Александра Хвана ввели в искусственную кому

У создателя фильма «Кармен» возникли проблемы с легкими из-за многолетнего курения. Мужчина до сих пор находится в больнице, где за ним присматривают высококвалифицированные доктора.

В начале февраля в Интернете появилась информация о том, что 62-летний режиссер фильмов «Кармен» и «Жизнь без Веры» экстренно госпитализирован в Москве. На вопрос о том, что же случилось, никто из близких Александра Хвана так и не ответил. Был лишь известен факт — кинематографист находится в тяжелом состоянии.

«СтарХит» узнал, как чувствует себя Александр Федорович.

«У Саши хроническая обструктивная болезнь легких из-за многолетнего курения, — рассказывают «СтарХиту» близкие режиссера. — Он по-прежнему в больнице. Две недели провел в искусственной коме под аппаратами, был подключен к вентиляции…»

Сейчас Хвана должны перевести в обычную палату, где за ним будут тщательно присматривать врачи. «Саше необходима помощь сиделки, — продолжают друзья. — После случившегося ему надо кардинально изменить образ жизни. Врачи категорически запретили курить. Если нарушит правило, то остаток жизни может провести с трахеостомой — специальной трубкой в горле».

Родственники Александра делают все, чтобы он скорее восстановился и вновь вернулся к созданию фильмов. Например, ищут хороший санаторий в Подмосковье, где Хван сможет пройти реабилитацию. Также близкие режиссера просят друзей и поклонников оказать моральную поддержку. Никто не ожидал, что Александр Федорович столкнется с таким заболеванием.

Ранее в СМИ также появлялась информация о госпитализации режиссера. Так, в прошлом году он был доставлен в больницу из-за обострения хронического бронхита. Как рассказывал сам кинематографист, в лечебном учреждении, куда его привезли, не оказалось пульмонологического отделения. Поэтому Хвана оставили сидеть в приемном покое.

Напомним, Александр Федорович получил широкую известность в 1992-м после выхода на экраны картины «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли. Этот фильм бы впоследствии удостоен награды кинопрессы за лучший дебют и принимал участие в Каннском кинофестивале. Также Хван прославился благодаря таким работам, как «Поводырь», «Цена любви», «Кармен» и многим другим. Всего на счету режиссера около тридцати проектов.

Фото: Интерпресс/PhotoXPress.ru, Facebook.com