Забави у музеї: як жили волинські аристократи. ФОТО

Волинський краєзнавчий музей презентував сьогодні, 27 лютого, оригінальну експозицію «Панство на дозвіллі». Присутні мали змогу дізнатися, як проводили на початку ХХ сторіччя вільний час аристократи.

Виставка відкрилася під звуки класичної музики. Так студентка Волинського коледжу культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського Олександра Король не лише відтворила затишну атмосферу родинного маєтку, але й нагадала, що домашня гра на музичних інструментах була популярним видом тогочасного дозвілля, — пише ІА Волинські новини.

Після цього перед глядачами з’явився гість з минувщини. У оригінальному образі пана Вербіцького про найцікавіші експонати виставки розповів актор театру «Гармидер» Дмитро Безвербний. Він не лише майстерно перевтілився у представника тогочасної епохи – заможного аристократа, але й від його імені описав особливості найпоширеніших тогочасних забав. До того ж, кожна з них була проілюстрована різноманітними експонатами, які наче елементи калейдоскопу, сформували яскраву замальовку із життя заможної родини кінця ХІХ початку ХХ сторіччя. Як зауважив один із гостей: «Дійсно, усе це нагадує якщо не подорож машиною часу, то сцену з хорошого історичного серіалу».

Розповісти більше про виставку «Панство на дозвіллі» ми попросили її організатора, завідувача відділу давньої історії Волинського краєзнавчого музею Тараса Вербу. Зокрема, він підкреслив, що експозиція стала можливою завдяки ентузіазму та небайдужості усіх співробітників. Адже, враховуючи, що тут представлено близько 200 експонатів (і це лише маленька частка речей, які зберігаються у фондах), організація такої тематичної виставки вимагала серйозної роботи.

Умовно виставка розділена на 4 частини, які презентують основні розваги того часу. Це: полювання, азартні ігри, культурні розваги та фотомистецтво, яке тоді знаходилося на шляху становлення, а нині без якого годі уявити наше життя.

Окремо відзначає Тарас Верба цікаву колекцію музичних інструментів. Своєрідною «перлиною» серед них є піаніно австрійського виробництва, виготовлене наприкінці ХІХ сторіччя. Є на виставці також і багато аксесуарів, дрібничок, прикрас, які використовувалися як під час світських вечорів так і у повсякденному житті. Особливою гордістю колекції є мисливський трофей Януша Радзивілла – роги оленя благородного.

Вони, а також опудала різних тварин та птахів були не лише свідченням вправності мисливця, але й своєрідним свідченням статусу. На основі трофею викарбовано ініціали аристократа, дата та місце полювання. Тарас Верба зауважує, що враховуючи ставлення радянської влади до таких пам’яток, збереження експонату можна вважати удачею. Також оригінально виглядають предмети з колекції відомої модельєрки Галини Мельник-Калужинської, якій вдалося зберегти зразки давнього одягу та аксесуарів.