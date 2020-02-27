Алтайские полицейские попали следствие после самоубийства единственного свидетеля громкого дела

СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по факту халатности сотрудников полиции, в отделении которых произошло самоубийство жителя села Токарево. Мужчина был приглашен в органы внутренних дел как свидетель по делу о бесследно пропавших подростках, которые приходились ему соседями. В какой-то момент он отлучился в туалет, где свел счеты с жизнью. В ГУ МВД России по Алтайскому краю ИА «Банкфакс» факт возбуждения уголовного дела подтвердили и заявили, что главк активно сотрудничает со следкомом.

По словам начальника алтайской полиции Андрея Подоляна, помимо этого ведомство ведет внутреннюю проверку инцидента с самоубийством свидетеля, по результатам которой также будет принято решение. Пока же правоохранители, вооружившись специальной техникой, продолжают вести поиски пропавших подростков. Ежедневно в мероприятиях принимает участие порядка 40 человек, однако результатов пока нет. Следком рассматривает разные версии случившегося, в том числе и криминальные.

Между тем РИА «Новости» стали известны некоторые новые обстоятельства жизни подростков и покончившего с собой мужчины, а также варианты развития событий по мнению односельчан. Так, одна из жительниц Токарево заявила, что многие в селе склоняются к тому, что подростка и девушку убили, а тела спрятали. «Говорили, что в доме Владимира (покончившего с собой мужчины, — прим. ред. ИА «Банкфакс») следователи обнаружили куртку Оксаны (пропавшей Оксаны Руденко, — прим. ред. ИА «Банкфакс») и следы крови. Возможно, это преступление на почве ревности и неразделенной любви. Сотрудники правоохранительных органов пока официально ничего подтверждают, но уверяют нас, что к весне дело раскроют», — сообщила сельчанка.

Между тем родственники и друзья соседа-самоубийцы не верят в его причастность к случившемуся. «Насколько я знаю, каких-либо следов преступления в его доме так и не нашли. Тела тоже не обнаружены. Мне кажется, полицейские довели его до суицида, а сейчас пытаются выставить виновным в убийстве, чтобы обелить самих себя. Одно знаю точно: сводить счеты с жизнью он не собирался. На следующий день он вместе с сыном должен был забирать из роддома своего внука», — рассказал его тесть.

Тем временем в семье Оксаны Руденко произошла еще одна трагедия: на днях умерла ее старшая сестра. Как объясняют местные жители, девушка тяжело болела, и после пропажи близкого человека почувствовала себя хуже, ее госпитализировали, но не спасли.

Напомним, что по факту исчезновения подростков СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по по признакам п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Ситуация находится на контроле руководителя регионального СК Андрея Хвостова и под пристальным вниманием председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Кроме того, в ходе расследования громкого дела был задержан 48-летний мужчина, который видел их последним. Однако в полицейском отделе, куда он был доставлен, свидетель покончил с собой. Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян уже назначил проверку по факту самоубийства мужчины.