Свежая кровь. Зачем стране нужен новый проект «Лидеры России/Политика»

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Кремль анонсировал запуск в стране нового проекта, направленного на подготовку политических лидеров. Публичное заявление о воплощении данной идеи сделал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко — человек, которого сегодня называют главным проводником всех внутриполитических установок государства. Редакция altapress.ru разбиралась, зачем нужен проект «Лидеры России/Политика» и о чем все это говорит.

Свежая кровь. Зачем стране нужен новый проект «Лидеры России/Политика»

Владимир Путин и ребенок.

kremlin.ru

Краткое содержание

  • Кадры решают все
  • Системная трансформация
  • Имитация социальных лифтов
  • Борьба за молодежь

Кадры решают все

Сам Сергей Кириенко, говоря о старте проекта, отметил, что законодательной и исполнительной ветвям власти в стране нужно новые люди — молодые, активные, креативные.

Сергей Кириенко,
первый заместитель главы администрации президента РФ:

Все, что мы можем сделать в рамках такого проекта — отобрать лучших, провести открытый отбор, абсолютно прозрачный, для того, чтобы было понятно, что в представительных органах власти тоже работают абсолютно открытые социальные лифты, в которых нет никаких преимуществ для людей, имеющих связи или имеющих деньги или имеющих иные окольные возможности.

Свежая кровь. Зачем стране нужен новый проект «Лидеры России/Политика»

Сергей Кириенко.

kremlin.ru.

Также было объявлено, что специальный наблюдательный совет будет контролировать честность, открытость и прозрачность конкурса.

Как передает РИА Новости, свои заявки на участие в конкурсе уже можно подавать. Конкурсантам должно быть не менее 21 года от роду. Проект открыт для тех, кто имеет желание заниматься общественно-политической деятельностью, участвовать в выборах в представительные органы власти — от местных советов до Госдумы.

По итогам финала конкурса 70−80 человек войдут в специальный поток для обучения в Высшей школе госуправления РАНХиГС. Помимо этого, 12 наставников из числа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации от всех парламентских партий сформируют себе группы по 6−8 человек из числа победителей, которым будут передавать свои навыки.

Свежая кровь. Зачем стране нужен новый проект «Лидеры России/Политика»

В Государственной думе.

duma.gov.ru

Системная трансформация

Запуск проекта «Лидеры России/Политика» уже дал основания говорить, что государство, по сути, объявило рекрутский набор на предстоящую думскую кампанию, которая, вероятно, будет досрочной.

Политолог Сергей Асеев полагает, что это может быть связано и с грядущими переменами в правящей партии.

Сергей Асеев,
политолог:

Сейчас идет довольно мощная информационная волна, связанная с тем, что дан старт обновлению партийных структур «Единой России». Говорится, что произойдет смена лидеров, Медведева поменяют на кого-то другого, рассматривается вариант появления трех соруководителей, некоего сращивания ЕР с «Народным фронтом» и так далее.

Также эксперт считает весьма вероятным, что со стороны ЕР был проведен мониторинг стартовых позиций перед выборами, который показал, что в нынешнем виде правящая партия не получит необходимого результата.

Свежая кровь. Зачем стране нужен новый проект «Лидеры России/Политика»

«Единая Россия».

Михаил Хаустов

«В принципе, все это можно рассматривать с точки зрения системной трансформации и подготовки к электоральной кампании. Проведение досрочных выборов Госдумы — это один из возможных сценариев. Кремль понимает, что население критично настроено. Поэтому рассматривается вариант кадровой трансформации. Кремль никогда не играет в рамках одного сценария и стремится к тому, чтобы вариативность быть обеспечена», — добавил собеседник.

Имитация социальных лифтов

Политолог Константин Лукин, в свою очередь, говоря о запуске в стране конкурса «Лидеры России/Политика», отмечает, что решение о старте проекта вскрывает серьезные проблемы, которые сегодня имеются в нашем обществе.

«Появление конкурса свидетельствует о том, что в отсутствии нормальной публичной политики в последние десятилетия у нас прекратили работать социальные лифты практически во всех сферах жизни, в том числе — в политической. Этот конкурс — попытка симуляции социальных лифтов, которые должны работать через нормальные институты публичной политики — партии, выборы, общественные движения», — уверен эксперт.

Свежая кровь. Зачем стране нужен новый проект «Лидеры России/Политика»

В Государственной думе.

duma.gov.ru

При этом он не исключает, что положительный эффект может быть.

Константин Лукин,
политолог:

С другой стороны, при условии нормального отбора людей этот проект позволит воспитать тех, кто будет полезен в депутатской деятельности не только на уровне Госдумы. Ведь у нас есть проблема, когда в списке кандидатов появляются те, для кого законодательная работа не понятна, не известна. На выходе мы и получаем или молчаливую Думу, или «бешеный принтер». Конкурс же в принципе может привнести хоть определенный профессионализм в депутатский корпус.

Что же касается перспективы роспуска Госдумы (после принятия поправок в Конституцию РФ) и проведения досрочных выборов, то по этому поводу собеседник предположил, что они все же состоятся, но скорее всего, пройдут в марте 2021 года.

Свежая кровь. Зачем стране нужен новый проект «Лидеры России/Политика»

Москва. Кремль.

СС0

Борьба за молодежь

Иначе на данный вопрос смотрит политолог Ярослава Шашкова, которая не считает, что заявления Сергея Кириенко напрямую знаменуют собой негласный старт избирательной кампании в стране.

Ярослава Шашкова,
политолог:

Скорее, речь идет о продолжении тех шагов, о которых в 2017 году говорил все тот же Кириенко, заявляя о необходимости обновления, структурирования различных политических институтов. Конечно, в преддверии выборов это актуальная тема, поскольку государство заинтересовано в том, чтобы включить активную молодежь в политическую сферу, но, что важно — по уже устоявшимся правилам.

Сам конкурс «Лидеры России/Политика», по словам эксперта, можно рассматривать с точки зрения борьбы государства за молодежь и желания действующей власти исключить уход нового поколения в стан оппозиции.

«Думаю, это попытка показать, что молодые люди могут действительно встраиваться в государственные структуры. Но по существующим правилам. Это попытка найти молодых лидеров, попытка найти опору на местах», — добавила Ярослава Шашкова.

Свежая кровь. Зачем стране нужен новый проект «Лидеры России/Политика»

Митинг. Оппозиция.

Олег Богданов

Факт

Ранее в стране был учрежден конкурс «Лидеры России», который реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей». Конкурс проводится по поручению президента РФ Владимира Путина и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта.

Цели конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

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