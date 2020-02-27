Свежая кровь. Зачем стране нужен новый проект «Лидеры России/Политика»

Кремль анонсировал запуск в стране нового проекта, направленного на подготовку политических лидеров. Публичное заявление о воплощении данной идеи сделал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко — человек, которого сегодня называют главным проводником всех внутриполитических установок государства. Редакция altapress.ru разбиралась, зачем нужен проект «Лидеры России/Политика» и о чем все это говорит.

Владимир Путин и ребенок.

kremlin.ru

Краткое содержание

Кадры решают все

Системная трансформация

Имитация социальных лифтов

Борьба за молодежь

Кадры решают все

Сам Сергей Кириенко, говоря о старте проекта, отметил, что законодательной и исполнительной ветвям власти в стране нужно новые люди — молодые, активные, креативные.

Сергей Кириенко,

первый заместитель главы администрации президента РФ:

Все, что мы можем сделать в рамках такого проекта — отобрать лучших, провести открытый отбор, абсолютно прозрачный, для того, чтобы было понятно, что в представительных органах власти тоже работают абсолютно открытые социальные лифты, в которых нет никаких преимуществ для людей, имеющих связи или имеющих деньги или имеющих иные окольные возможности.

Сергей Кириенко.

kremlin.ru.

Также было объявлено, что специальный наблюдательный совет будет контролировать честность, открытость и прозрачность конкурса.

Как передает РИА Новости, свои заявки на участие в конкурсе уже можно подавать. Конкурсантам должно быть не менее 21 года от роду. Проект открыт для тех, кто имеет желание заниматься общественно-политической деятельностью, участвовать в выборах в представительные органы власти — от местных советов до Госдумы.

По итогам финала конкурса 70−80 человек войдут в специальный поток для обучения в Высшей школе госуправления РАНХиГС. Помимо этого, 12 наставников из числа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации от всех парламентских партий сформируют себе группы по 6−8 человек из числа победителей, которым будут передавать свои навыки.

В Государственной думе.

duma.gov.ru

Системная трансформация

Запуск проекта «Лидеры России/Политика» уже дал основания говорить, что государство, по сути, объявило рекрутский набор на предстоящую думскую кампанию, которая, вероятно, будет досрочной.

Политолог Сергей Асеев полагает, что это может быть связано и с грядущими переменами в правящей партии.

Сергей Асеев,

политолог:

Сейчас идет довольно мощная информационная волна, связанная с тем, что дан старт обновлению партийных структур «Единой России». Говорится, что произойдет смена лидеров, Медведева поменяют на кого-то другого, рассматривается вариант появления трех соруководителей, некоего сращивания ЕР с «Народным фронтом» и так далее.

Также эксперт считает весьма вероятным, что со стороны ЕР был проведен мониторинг стартовых позиций перед выборами, который показал, что в нынешнем виде правящая партия не получит необходимого результата.

«Единая Россия».

Михаил Хаустов

«В принципе, все это можно рассматривать с точки зрения системной трансформации и подготовки к электоральной кампании. Проведение досрочных выборов Госдумы — это один из возможных сценариев. Кремль понимает, что население критично настроено. Поэтому рассматривается вариант кадровой трансформации. Кремль никогда не играет в рамках одного сценария и стремится к тому, чтобы вариативность быть обеспечена», — добавил собеседник.

Имитация социальных лифтов

Политолог Константин Лукин, в свою очередь, говоря о запуске в стране конкурса «Лидеры России/Политика», отмечает, что решение о старте проекта вскрывает серьезные проблемы, которые сегодня имеются в нашем обществе.

«Появление конкурса свидетельствует о том, что в отсутствии нормальной публичной политики в последние десятилетия у нас прекратили работать социальные лифты практически во всех сферах жизни, в том числе — в политической. Этот конкурс — попытка симуляции социальных лифтов, которые должны работать через нормальные институты публичной политики — партии, выборы, общественные движения», — уверен эксперт.

В Государственной думе.

duma.gov.ru

При этом он не исключает, что положительный эффект может быть.

Константин Лукин,

политолог:

С другой стороны, при условии нормального отбора людей этот проект позволит воспитать тех, кто будет полезен в депутатской деятельности не только на уровне Госдумы. Ведь у нас есть проблема, когда в списке кандидатов появляются те, для кого законодательная работа не понятна, не известна. На выходе мы и получаем или молчаливую Думу, или «бешеный принтер». Конкурс же в принципе может привнести хоть определенный профессионализм в депутатский корпус.

Что же касается перспективы роспуска Госдумы (после принятия поправок в Конституцию РФ) и проведения досрочных выборов, то по этому поводу собеседник предположил, что они все же состоятся, но скорее всего, пройдут в марте 2021 года.

Москва. Кремль.

СС0

Борьба за молодежь

Иначе на данный вопрос смотрит политолог Ярослава Шашкова, которая не считает, что заявления Сергея Кириенко напрямую знаменуют собой негласный старт избирательной кампании в стране.

Ярослава Шашкова,

политолог:

Скорее, речь идет о продолжении тех шагов, о которых в 2017 году говорил все тот же Кириенко, заявляя о необходимости обновления, структурирования различных политических институтов. Конечно, в преддверии выборов это актуальная тема, поскольку государство заинтересовано в том, чтобы включить активную молодежь в политическую сферу, но, что важно — по уже устоявшимся правилам.

Сам конкурс «Лидеры России/Политика», по словам эксперта, можно рассматривать с точки зрения борьбы государства за молодежь и желания действующей власти исключить уход нового поколения в стан оппозиции.

«Думаю, это попытка показать, что молодые люди могут действительно встраиваться в государственные структуры. Но по существующим правилам. Это попытка найти молодых лидеров, попытка найти опору на местах», — добавила Ярослава Шашкова.

Митинг. Оппозиция.

Олег Богданов

Факт

Ранее в стране был учрежден конкурс «Лидеры России», который реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей». Конкурс проводится по поручению президента РФ Владимира Путина и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 23 проекта.

Цели конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

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