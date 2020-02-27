Израильские вертолеты нанесли удары по позициям сирийских военных

КАИР, 28 фев – РИА Новости. Израильские военные вертолеты атаковали позиции сирийской армии в приграничной провинции Кунейтра, ранены трое сирийских военных, передает государственный телеканал Сирии Ikhbariya.

«Вертолеты израильских оккупантов нанесли ракетные удары с оккупированных Голанских высот по позициям армии в деревнях Кахтания и аль-Хуррия и освобожденном городе Кунейтра, в результате легкие ранения получили трое солдат», — сообщает телеканал.

Израиль сравнительно редко атакует позиции сирийцев на оккупированных Голанах, авиаудары в последнее время наносятся с самолетов по Дамаску и его окрестностям.

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал. Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.