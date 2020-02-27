Помпео обсудил с главой МИД Финляндии противодействие России

ВАШИНГТОН, 28 фев – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто противодействие России и Китаю, говорится в заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Хаависто обменялись взглядами на трансатлантическую безопасность и значение противодействия враждебным действиям России и Китая», — приводятся в документе ее слова.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили двустороннее сотрудничество в сфере безопасности.

Россия неоднократно заявляла, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.