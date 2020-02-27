Боевики в Сирии вновь атаковали российскую авиацию

Из Сирии сегодня, 27 февраля, приходят новости о неспокойной ситуации по целому ряду направлений. Террористические группировки, которые запрещены в России, атакуют сирийскую армию, которой посильную помощь оказывают российские специалисты.Новости Сирии сегодня, 27.02.2020: ситуация в странеНезаконные вооруженные формирования продолжают пытаться поразить боевую авиацию ВКС РФ и ВВС Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4.Ракеты были выпущены по российскому истребителю-бомбардировщику Су-34 и сирийскому истребителю МиГ-23. Оба раза воздушные суда ушли от ракет, выпустив ложные тепловые ловушки.Добавим, что за 26 февраля террористы три раза пытались сбить авиацию РФ и САР.Переговорам по Идлибу быть. Они пройдут в Стамбуле в начале марта. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. При этом количество участников пока неизвестно.»Дата и место встречи по Идлибу согласованы — 5 марта, Стамбул. На данный момент обсуждается формат — с участием двух или четырех лидеров», — заявил турецкий лидер.В МИДе Турции отметили, что двусторонняя встреча Путина и Эрдогана в приоритете, но Турция готова и к встрече с главами Франции и Германии.Обзор карты боевых действий в Сирии на сегодня, 27 февраляНа севере провинции Алеппо продолжились вооруженные столкновения на линии соприкосновения курдских бандформирований и поддерживаемых Анкарой группировок. Ранее агентство SOHR передавало, что турецкие войска и подконтрольные им группировки также обстреляли подконтрольные «Отрядам национальной самообороны» (YPG) поселки Бина, Дейр-Джамаль и Шерава. Курдские ресурсы передавали сообщения о раненых и пострадавших среди мирного населения. Позже «Сирийская национальная армия» открыла огонь по укрытиям курдов в районе поселений Мараназ и Аль-Маликия.

Утром турецкие военнослужащие открыли огонь из минометов по окрестностям поселка Акиба, в результате чего обрушился дом и погибла семья из четырех человек. Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) потребовал у турецких военнослужащих прекратить боевые действия в регионе и не допустить эскалации конфликта.Со стороны боевиков было предпринято три попытки подбить самолеты ВВС Сирии с помощью ПЗРК в приграничной с провинцией Идлиб зоне. Отметим, что переносные зенитно-ракетные комплексы для боевиков оппозиции, как и для «Хайят Тахрир аш-Шам» поставляют ВС Турции. Ракетами похожего типа в начале месяца были сбиты два вертолета ВВС Сирии в Идлибской зоне деэскалации.Международная коалиция направила новую партию оружия, боеприпасов и материально-технического оборудования на свои военные базы на востоке Хасаки. Конвой пересек границу с Иракским Курдистаном через незаконный погранпереход «Аль-Валид». Местные источники из поселения Аль-Яруба подтвердили корреспонденту агентства, что к базам американской армии прибыло около 11 грузовиков. За последние месяцы американские военнослужащие ввезли в САР около тысячи единиц техники. Последний крупный конвой США был замечен 19 февраля, когда на территорию Хасаки прибыла колонна из сотни «Хаммеров», который направились к военной базе в Маликии.Источник портала Al Nour передал, что делегация самопровозглашенного «Курдского национального совета» посетила американскую военную базу в Тель-Бидаре, где встретилась с советником Госдепартамента США по Сирии Уильямом Робаком для обсуждения последних событий в регионе и заключения соглашений о проведении совместных операций против террористов «Исламского государства» в зонах оккупации SDF.