Турецкие военные помогают террористам в Сирии

Турция превратилась в оккупанта сирийских земель, отказавшись выполнять соглашения по Идлибу. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщили об очередной атаке турецких военнослужащих, незаконно находящихся на территории сирийского северо-востока, по мирным объектам.Как отмечается, сегодня подразделения Вооруженных сил Турции нанесли минометный удар по населенному пункту Акиба в провинции Алеппо. В результате атаки погибли четыре мирных гражданина.Сотрудники ЦПВС призывают Турцию прекратить обстрелы сирийской территории и начать выполнять обязательства по сочинским соглашениям.Согласно сочинским соглашениям, которые Турция подписала с Россией еще в сентябре 2018 года, Анкара обязалась за несколько месяцев провести разграничение вооруженных группировок в Идлибе, а также заставить боевиков отвести крупнокалиберное вооружение на безопасное расстояние от позиций гражданского населения и Сирийской арабской армии (САА).В реальности же Турция решила закрепиться в Идлибе, начав оказывать серьезную военную помощь различным подразделениям боевиков, выдавая их за так называемую «умеренную оппозицию». В числе тех, кому досталась турецкая помощь, оказались террористы альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая запрещенная в РФ «Джебхат ан-Нусра»), действующие по всем «канонам» радикальных исламистов.Обзор военной карты в Сирии на 27.02.2020Провинция ДамаскВчера в районе Катан сирийской столицы возле штаба «Армии освобождения Палестины» прогремел взрыв. Ранение получил один человек. По имеющейся информации детонировал придорожный фугас, установленный неизвестными лицами. Ни одна из оппозиционных сил ответственность за эту акцию на себя не взяла.Алеппо«Силы освобождения Африна» опубликовали заявление, в котором курдские партизаны берут на себя ответственность за вылазку в районе деревни Шерава, в результате которой убиты 2 и ранены 4 военнослужащих турецкой армии. Также в этот день произошли боестолкновения между протурецкими боевиками и «Отрядами национальной самообороны» (YPG) в окрестностях н.п. Шерава, Акиба и Дейр-Джамаль.

На западе Алеппо линия фронта стабилизировалась. Стороны обмениваются редкими артиллерийскими и минометными ударами. В последнее время активизировались снайперы джихадистов.ИдлибВо вторник в небе Идлиба был сбит новейший турецкий ударный БПЛА. Он упал в районе Дадех на юго-востоке провинции. Дамаск заявил, что его сбили сирийские военные, однако, эксперты сомневаются в этом, так как беспилотник был поражен снарядами авиапушки на высоте свыше 5 км за пределами дальности сирийских «Панцирей». Скорее всего, турецкий БПЛА «снял с неба» российский истребитель. Несколько военнослужащих были ранены и убиты в ходе столкновения подразделений армии с «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» в районе города Кансафра на юге провинции. У поселения Дадих боевикам якобы удалось подорвать с помощью залпа из ракетной установки грузовик боеприпасов сирийской армии и подбить танк у деревни Ат-Тальхия.Боевики тоже несут потери в живой силе. Как передает источник в сети Twitter (mkdam65741), полевой командир «Лива Самарканд» был ранен в ходе столкновения с правительственной армией у поселка Кансафра. При авиаударе ВВС Сирии у поселения Кафр-Увейд погиб командир «оперативного штаба» «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» Думмар Кантари и высокопоставленный член группировки — Абдель Кадер аль-Саллум.Дейр-эз-Зор«Демократические силы Сирии» (SDF) продолжили серию рейдов на востоке провинции. Как сообщает портал Al Nour, при поддержке ВВС международной коалиции курдские боевики провели еще один рейд с обысками в домах у населения в городе Дибан. Операцию поддержали ударные вертолеты американской армии. По данным, переданным местными источниками агентству, после обыска курды заключили под стражу 33 жителей, которых обвинили в участии в подпольной деятельности «Исламского государства». Для дальнейшего дознания арестованных вывезли из города, их дальнейшая судьба неизвестна.