Умер автор детективных и приключенческих бестселлеров Клайв Касслер

Известный американский писатель, автор детективных и приключенческих романов, Клайв Касслер умер на 89-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ. Он скончался 24 февраля.

Писатель является автором и соавтором более 80 книг, лауреатом многочисленных премий. Его книги опубликованы на более чем 40 языках. Он попадал в список бестселлеров New York Times 17 раз подряд, более 100 миллионов его книг были проданы по всему миру.

Клайв Касслер родился 15 июля 1931 года в американском штате Иллинойс, детство и юность провел в Альгамбре, штат Калифорния. Два года отучился в колледже, затем в составе ВВС США служил в Корее. По окончании службы работал в рекламном бизнесе. Писать начал в 1965 году. В 1973 году был опубликован его первый роман 'The Pirate of the Mediterranean' («Средиземноморский пират»). Широкую известность получил после публикации, а затем и экранизации своего третьего романа 'Raise the Titanic' («Поднять Титаник»). Книги Касслера изданы тиражом более 100 миллионов экземпляров.

В 1980 году вышел фильм Raise the Titanic по его одноименному роману. Он очень не понравился Касслеру, который после этого долгое время не давал согласия на экранизацию своих произведений. Поэтому следующий фильм по роману Касслера, 'Sahara', вышел только в 2005 году.

Параллельно с литературной деятельностью долгое время занимался поиском и подъёмом затонувших кораблей. На счету основанного им Агентства морских и подводных исследований (NUMA: National Underwater Marine Agency), послужившего прототипом одноименной организации в произведениях писателя, более 60 уникальных находок, в том числе легендарная субмарина «Хенли», считавшаяся пропавшей без вести. Касслер и его агентство были в числе консультантов при подготовке работ по подъёму атомной подлодки «Курск».

Он был действительным членом таких организаций, как «Клуб исследователей», «Королевское географическое общество», «Американское океанографическое общество».