Турецкие коллегии адвокатов намерены провести марш в поддержку независимой судебной системы

Около 20 других ассоциаций адвокатов по всей Турции, включая Анкару, объявили, что поддержат этот марш, однако ожидается, что в ближайшие дни это число увеличится, пишет Duvar. Акция начнётся в час дня по местному времени в здании суда Анкары и закончится у кассационного суда. Адвокаты пройдут по улицам города в мантиях и с факелами в руках.

Между тем, 25 февраля 25 коллегий адвокатов опубликовали совместную декларацию, в которой говорится, что Турция переживает «самый серьёзный кризис судебной системы» в своей истории.

В декларации из семи пунктов говорится, что политическое вмешательство в судебную систему дошло до «неприемлемого» уровня.

«Совет судей и прокуроров (HSK) стал политизированным и превратился в инструмент притеснения политических властей в отношении независимых судей. Турецкая республика переживает самый серьёзный судебный кризис в своей истории. Суды распускаются после вердиктов, а в отношении судей начинаются расследования ещё до того, как высыхают чернила их подписей на приговорах. Принцип независимости судебной власти нарушается каждый день, всякий раз удивляя очередным абсурдным разбирательством», — заявили адвокаты.

Кроме того, в декларации отмечается, что невыполнение решений, принятых Конституционным судом Турции и Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), стало «обычным делом».

«Граждане всех слоев общества продолжают жить в условиях, в которых отсутствует уверенность в законе», — говорится в заявлении.

Конституционный суд Турции ранее предупреждал, что нижестоящие суды должны подчиняться его решениям, а не ставить их под сомнение.