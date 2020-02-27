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Турция продолжила поддержку боевиков в Идлибе. Об этом заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Журавлев, передает ТАСС.

По его словам, турецкая сторона оснащает незаконные вооруженные формирования артиллерией и и ударной беспилотной авиацией в Идлибской зоне деэскалации. Также Журавлев сообщил, что Турция применяет разведывательно-ударную беспилотную авиацию для ударов по подразделениям сирийских вооруженных сил. Он отметил, что Анкара таким образом нарушает сочинские договоренности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турция до сих пор не выполнила условия соглашения по Сирии, заключенного больше года назад в Сочи.

Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

Это уже не первый случай, когда Москва и Анкара обвиняют друг друга в невыполнении условий соглашений по Сирии, в том числе и сочинского меморандума, подписанного в октябре 2018 года. Тогда стороны договорились создать в Сирии несколько демилитаризованных зон, в том числе в провинции Идлиб, и не проводить в них военных операций.