Маликов показал балетные успехи двухлетнего сына

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» Дмитрия Маликова появилось короткое трогательное видео с участием его двухлетнего сына Марка. Родители посчитали, что пора прививать малышу любовь к танцам, и отдали его в балетную школу. В кадре мальчик запечатлен на одной из своих первых тренировок — в окружении своих ровесниц под звуки фортепиано он вышагивает паровозиком.

«Парень в малине! Весь в отца) далеко пойдет» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. Znamenitka), — подписал пост счастливый отец. В комментариях многочисленные поклонники шоумена умилились детьми.

Напомним, младший наследник появился в семье Маликовых в 2018 году. По некоторым данным, музыкант и его супруга Елена прибегли к услугам суррогатной матери. У пары также есть старшая дочка по имени Стефания — ей 19 лет, сейчас она пробует себя в моделинге и в прошлом году выступала на ежегодном балу дебютанток в компании сына экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева — Леонида.