Япония показала сопровождение российского Су-34

Фото: Telegram

Япония показала сопровождение российского истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России к северу от острова Хоккайдо. Фотографию опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель» со ссылкой на Министерство обороны Японии.

В заявлении Минобороны указано, что в полете принимали участие два российских бомбардировщика.

В феврале сообщалось, что ВКС России получат несколько десятков сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34, оснащенных универсальными контейнерами разведки (УКР), созданными в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Сыч».Соответствующий контракт Минобороны и «Сухого» планируется заключить ближайшим летом.