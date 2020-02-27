Игра на грани: в Сети появилось видео страстного поцелуя Асмус с партнером по сцене

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Кадры со спектакля "Утиная охота" с Кристиной Асмус вызвали фурор.

Актриса Кристина Асмус в последнее время в Stories Instagram активно делится с подписчиками видео с разных мероприятий, которые она посещает. Так, недавно она побывала на съемках Comedy Club в компании блогера Dava. В этом же выпуске участие приняла и его возлюбленная телеведущая и певица Ольга Бузова.

И хотя скандальная тема с постельной сценой в фильме "Текст" утихла не так давно, а Харламов даже иногда позволяет себе шутить по этому поводу, Асмус ивжнтхх все же не унимается и позволяет себе чуть менее откровенное поведение на сцене в рамках роли в спектакле.

Судя по опубликованными ею же кадрам едва успели завершиться одни съемки, как Кристина впопыхах спешит в театр, где ее ждет живой зритель. Макияж и прическу ей по обыкновению делают помощники в машине по пути, так как за полчаса она должна успеть прибыть в театр, проверить микрофоны, а также в последний раз прорепетировать с коллегами.

И вот зрители уже сидят на своих местах, а с третьим звонком на сцену выходят актеры, представляя спектакль под названием "Утиная охота". Между тем игра Кристины, как она ранее сама рассказывала, действительно показывает полное вживление в своего героя. Да так, что Асмус даже слилась со своим партнером по сцене во французском поцелуе.

Остается только догадываться, что об этом думают ее подписчики, в частности хейтры, а также надеяться, что Гарика Харламова не было в зале среди зрителей. Ведь в противном случае в его адрес вновь посыпятся шутки из разряда куколд и прочее.

Как ранее писал Topnews, диетолог вынесла неутешительный вердикт похудевшей Асмус.