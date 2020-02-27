Средняя зарплата жителей Алтайского края прошлый не дотянула 28 тысяч рублей

Алтайкрайстат опубликовал данные по среднемесячной заработной плате работников региона по итогам всего 2019 года. Оказалось, что за этот период она выросла на 9,5 % и достигла 27 956 рублей. При этом разбег по зарплате в разных сферах деятельности по-прежнему может достигать нескольких десятков тысяч рублей.

Согласно официальным данным, в прошлом году меньше всех получали производители кожи — 12 874 рубля, мебели — 13 695 рублей, работники водного транспорта — 17 009 рублей, почтальоны —17 211 рублей. При этом самые высокие зарплаты отмечены у работников трубопроводного транспорта — 63 603 рубля, железнодорожных перевозчиков грузов — 51 880 рублей, финансистов и страховщиков — 48 269 рублей, производителей компьютерной техники — 46 566 рублей и добытчиков полезных ископаемых — 42 138 рублей.

Если говорить о положительной динамике роста заработной платы в Алтайском крае, то наиболее впечатляющие результаты зафиксированы в строительстве — там оплата труда выросла на 16,1 %, производстве прочих транспортных средств — на 12,6 %, библиотеках и музеях — на 12,1 %, гостиницах и общепите — на 13,6 %. При этом в некоторых сферах деятельности, напротив, наметился серьезный упадок по уровню заработной платы. Так, производители резины стали получать на 11,5 % меньше, производители бумаги — на 4,5 %, а кожи — на 3,3 %.

Напомним, что ранее Новосибиркстат опубликовал сводные данные по средней заработной плате в регионах Сибирского федерального округа за январь-ноябрь 2019 года. Алтайский край традиционно оказался аутсайдером данного рейтинга, а по некоторым позициям он уступает соседним областям, краям и республикам более, чем в два раза. Так, среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством РФ) в СФО в январе-ноябре 2019 года составила 39 890 рублей. При этом среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае (48 425 рублей), Иркутской (44 975 рублей), Томской (42 498 рублей) и Кемеровской (40 775 рублей) областях. В то же время Алтайский край оказался на последней строчке таблицы с зарплатой 27 123 рубля, уступив в том числе и «братской» Республике Алтай, где жители в среднем получают 31 780 рублей.