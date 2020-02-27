В Грузии анонсировали участие армянских военных в учениях НАТО

ЕРЕВАН, 27 фев – РИА Новости. Армянские военнослужащие примут участие в запланированных в Грузии учениях НАТО Noble Partner 2020, сообщил в четверг в Ереване глава грузинского Минобороны Ираклий Гарибашвили.

«Я рад, что армянские военнослужащие примут участие в многонациональных учениях Noble Partner 2020, которые пройдут в Грузии с участием представителей стран–членов и партнеров НАТО», — сказал Гарибашвили на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Давидом Тонояном.

Он выразил надежду, что армянская сторона продолжит активно вовлекаться в учения и в будущем.

Ранее на сайте Минобороны Грузии сообщалось, что эта страна в 2020 году в пятый раз примет многонациональные учения Noble Partner. Мероприятие планируется провести в сентябре на полигонах в Вазиани.