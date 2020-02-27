«Эскалация очень рискованная». Военный эксперт о положении в Идлибе

Турецкие подразделения обстреливают позиции сирийской правительственной армии и российские самолеты в провинции Идлиб, сообщается в репортаже «России-24».

По информации телеканала, действия Анкары стали ответом на авиаудар, в результате которого погибли как минимум двое турецких военных. Как пишет газета Daily Sabah, еще двое военнослужащих получили ранения. Кто совершил атаку, не уточняется.

«Сирийских военных в прямом смысле спасает авиация ‒ собственная и российская. Самолеты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков», ‒ отмечается в репортаже.

Ранее сирийское агентство САНА сообщило, что боевики при поддержке турецкой армии начали наступление в районе города Саракиб в провинции Идлиб, который в начале февраля освободили сирийские военные.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявил, что пока не получил удовлетворяющего результата на переговорах с Россией по Идлибу, и Анкара готова к началу военной операции в этом регионе. В свою очередь, президент Сирии Башар Асад подчеркивал, что Дамаск продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

«Интересы Турции заключаются, с одной стороны, в том, чтобы сохранить свой контроль и свое влияние в северо-западной части Сирии, а с другой ‒ чтобы убрать (президента САР Башара) Асада. Соответственно, Асад как глава суверенного государства заинтересован в обратном ‒ восстановить стопроцентный контроль над всей территорией страны. Включая тот уже относительно небольшой кусок территории, который сейчас контролируется бандитскими формированиями… А эти бандиты там (в Идлибе, ‒ ред.) долго бы не продержались, если бы не Турция. Их бы зачистили за два-три дня», ‒ считает Алексей Подберезкин.

По его мнению, заметную роль в поддержании нестабильности в отдельных районах Сирии играют США.

«Американцы формально Турцию вроде бы не поддерживают, но поддерживают все эти вооруженные формирования, выступая, опять-таки формально, против Асада, а на самом деле им нужна дестабилизация обстановки в Сирии. И в этом их интересы радикально расходятся с сирийскими и нашими… Вопрос в том, как может развиваться эта эскалация, она очень рискованная. И мы, и турки, и американцы ‒ все это понимают и стараются каким-то образом ее сдерживать. Но политические цели ‒ прямо противоположные», ‒ убежден Алексей Подберезкин.

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (ныне ‒ Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Три из них в 2018 году перешли под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций, пока не занята правительственными войсками. В сентябре 2018 года Москва и Анкара приняли решение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них ‒ союз протурецких группировок «Национальный фронт освобождения» и террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»* (в последние годы название неоднократно менялось).

Сирийская правительственная армия в конце января начала наступление в Идлибе в связи с ежедневными обстрелами жилых кварталов со стороны террористов. В России и Сирии не раз подчеркивали, что причина нестабильности в регионе ‒ действия террористов. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил ранее, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством Сирии, от террористов.

Вице-президент Турции Фуат Октай считает, что страна взятые на себя обязательства по Идлибу выполнила.

*Террористическая организация, запрещенная в России