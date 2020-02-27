Обнаружена планета, на которой может существовать жизнь

В 124 световых годах от Земли находится планета, которая вполне может быть пригодной для жизниАстрономы занимались исследованием обнаруженной экзопланеты и результаты показали, что на ней может даже существовать жизнь. В прошлом году в ее атмосфере был найден водяной пар, но тогда ученые не могли еще достаточно точно определить, можно жить на этой планете или нет, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Экзопланета K2-18b вращается, как и Земля, вокруг звезды в самой середине системы. Именно поэтому температура на ней такая, что водяной пар не исчезает и не замерзает. При этом важным показателем является скалистость планеты, что делает ее пригодной для жизни. Но обнаруженная экзопланета скорее напоминает небольшой Нептун. Никку Мадхусудхан говорит о том, что учеными было найдено достаточно много разных экзопланет, но ее нахождение в обитаемой зоне не делает планету пригодной для жизни. Она должна соответствовать и некоторым другим критериям. Для более точного результата нужно установить, сможет ли вода в жидком состоянии находиться не только в атмосфере, но и под ней. В дальнейшем ученые планируют использовать для исследования более мощные телескопы, чтобы узнать больше информации о планете и о том, сможет ли она все таки поддерживать жизнь.