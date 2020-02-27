Во франции расшифровали древнюю надпись на камне

На берегу Атлантического океана был обнаружен камень с древней надписью, возраст которой составил 230 лет. Местные специалисты не смогли самостоятельно справиться с расшифровкой, поэтому вскоре был объявлен конкурс, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Администрация коммуны Плугастель-Даулас выбрала двух ученых, которые разделили между собой награду в размере 2000 евро. Мэр Доминик Кап заявил, что переводы не были одинаковыми, но при этом имели очень похожий смысл послания. По результатам расшифровки удалось установить, что надпись была сделана в честь умершего человека. Одним из победителей стал Ноэль Рене Тудик. Он рассказал, что автор не был слишком грамотным и разговаривал на бретонском языке. В послании, по его словам, говорится, что Серж погиб тогда, когда сильный ветер перевернул лодку. Погибший при этом не умел плавать.Вторую версию прислали Ален Робе и Роже Фалиго. Их перевод несколько отличался и гласил, что какой-то храбрый человек погиб в результате нападения на острове.Данная надпись была обнаружена несколько лет назад и состояла из 20 строк. По датам, которые упоминались в послании, можно судить о том, что надпись была сделана незадолго до начала Французской революции.