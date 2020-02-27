«Токсичная Леди» заразила 23 человека в больнице и что показало вскрытие

Есть ли в вашей жизни люди, которых вы терпеть не можете? Возможно, это коллега, член семьи или сварливый сосед. Вы, скорее всего, называете их «токсичными», но на свете жила одна леди, которая была настолько «ядовитой», что люди буквально не могли находиться рядом с ней. Её звали Глория Рамирес. Вечером 19 февраля 1994 года Глория Рамирес, 31-летняя мать двоих детей, была доставлена в отделение неотложной помощи больницы Риверсайд Дженерал в городе Риверсайд (штат Калифорния). Рамирес, пациентка с терминальным раком шейки матки, жаловалась на нерегулярное сердцебиение и затруднённое дыхание. По дороге в больницу Рамирес подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких и сделали внутривенное вливание. К тому времени, когда она прибыла в больницу, она была едва в сознании, её речь была вялой, дыхание – поверхностным, а сердцебиение – учащённым. Медперсонал ввёл ей быстродействующие успокоительные и сердечные препараты, чтобы облегчить симптомы. Когда не последовало никаких изменений, врачи применили дефибриллятор. В этот момент несколько человек заметили маслянистую плёнку, покрывавшую тело Рамирес, а другие уловили фруктовый, похожий на чеснок запах, который, как они думали, исходил из её ротовой полости. Не помогал даже реверсивный вентилятор установленный в палате.Медсестра по имени Сьюзен Кейн воткнула иглу в руку пациентки, чтобы взять кровь, и тут же ощутила запах аммиака. Кейн передала шприц терапевту Морин Уэлч, которая подтвердила присутствие запаха аммиака. Затем Уэлч передала шприц врачу-ординатору Джули Горчински, которая также уловила запах аммиака. Более того, Горчински заметила, что в крови пациентки плавали необычные частицы. В этот момент Кейн упала в обморок, и её пришлось вынести из реанимационной. Через несколько мгновений Горчински пожаловалась на тошноту и тоже рухнула на пол. Морин Уэлч потеряла сознание третьей.В ту ночь заболели двадцать три человека, из которых пятеро были госпитализированы с различными симптомами. Горчински находилась в наихудшем состоянии. Её тело сотрясали судороги, и она прерывисто дышала. У неё также обнаружили гепатит, панкреатит и аваскулярный некроз коленей, состояние, при котором костная ткань отмирает. Горчински в течение нескольких месяцев передвигалась с помощью костылей. Глория Рамирес умерла в течение 45 минут после прибытия в больницу. Официальной причиной её смерти была названа почечная недостаточность, вызванная метастазирующим раком. Смерть Рамирес и то, какое влияние её присутствие оказало на персонал больницы – одна из самых загадочных медицинских тайн в новейшей истории. Источником ядовитых испарений, несомненно, было тело Рамирес, но результаты вскрытия оказались неубедительными. Возможность того, что в отделении неотложной помощи могли находиться вредные химические вещества и патогенные микроорганизмы, была исключена после тщательного обыска, проведённого группой специалистов. В конце концов, департамент здравоохранения заявил, что сотрудники больницы, скорее всего, подверглись вспышке массовой истерии, возможно, спровоцированной запахом. Этот доклад вызвал возмущение среди многих членов медперсонала, дежуривших в тот вечер. Заключение департамента здравоохранения, по их мнению, оскорбляло их профессионализм. В конце концов, Федеральный исследовательский центр в Ливерморе попросили взглянуть на результаты вскрытия Рамирес и токсикологические отчёты. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила в крови Рамирес много необычных химических веществ, но ни одно из них не было достаточно токсичным, чтобы вызвать симптомы, которые испытали работники отделения неотложной помощи. В её организме было много разных лекарств, таких как лидокаин, парацетамол, кодеин и триметобензамид. Рамирес была больна раком и, по понятным причинам, испытывала сильные боли. Многие из этих препаратов были обезболивающими.Найти источник аммиачного запаха, который присутствовал в реанимационной, оказалось проще простого. Учёные обнаружили аммиачное соединение в крови Рамирес, которое, скорее всего, образовалось, когда её организм расщепил препарат против тошноты, триметобензамид, который она принимала. Самым необычным химическим веществом, обнаруженным в её крови, был диметилсульфон, соединение серы, которое встречается в некоторых растениях, присутствует в небольших количествах во многих продуктах питания и напитках, а также иногда вырабатывается естественным путём в нашем организме из аминокислот. Но в крови и тканях Рамирес была обнаружена приличная концентрация диметилсульфона. Судебно-медицинские эксперты предположили, что диметилсульфон был получен из диметилсульфоксида, или ДМСО, который Рамирес, должно быть, принимала в качестве обезболивающего. ДМСО появился в начале 1960-х годов как чудо-препарат и стал очень популярен среди спортсменов, которые использовали его для лечения мышечных напряжений, пока Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов не обнаружило, что длительное применение препарата вызывает повреждение органов зрения. После этого использование препарата было ограничено, однако он ушёл в подполье.

Вполне возможно, что Рамирес применяла ДМСО наружно, чтобы облегчить боль. Однако препарат впитался в кожу и попал в кровоток. Когда парамедики подключили её к аппарату искусственной вентиляции лёгких, диметилсульфоксид окислился до диметилсульфона. Именно диметилсульфон превратился в те необычные кристаллы в крови, которые обнаружила Горчински. Диметилсульфон относительно безвреден, за исключением одной вещи: если вы добавите ещё один атом кислорода к молекуле, вы получите диметилсульфат, очень неприятный химикат. Пары диметилсульфата мгновенно убивают клетки тканей. При попадании в организм диметилсульфат вызывает судороги, бред, паралич, повреждение почек, печени и сердца. В тяжёлых случаях диметилсульфат может даже убить человека. Что заставило диметилсульфон в организме Рамирес превратиться в диметилсульфат, вызывает споры. Ливерморские учёные считают, что преобразование было вызвано прохладным воздухом в отделении неотложной помощи, но эта теория необоснованна. Органические химики смеются над этой идеей, поскольку прямого превращения диметилсульфона в диметилсульфат никогда не наблюдалось. Другие считают, что симптомы, появившиеся у медперсонала, не соответствуют симптомам отравления диметилсульфатом. Кроме того, последствия воздействия диметилсульфата обычно проявляются через несколько часов, однако сотрудники больницы начали терять сознание и испытывать другие симптомы спустя всего несколько минут. Другие по-прежнему сомневаются в том, что ДМСО мог произвести много подозрительных химических веществ. Несколько лет спустя The New Times LA предложила альтернативное объяснение — персонал больницы незаконно производил препарат метамфетамин и контрабандой перевозил его в пакетах для капельниц, один из которых случайно поставили Рамирес. Воздействие метамфетамина могло вызвать приступы тошноты, головной боли и потери сознания. Идея секретной лаборатории по производству метамфетамина в крупной больнице не только звучит невероятно глупо, но, вероятно, таковой и является на самом деле. Основой для такой дикой теории послужило то, что округ Риверсайд был одним из крупнейших поставщиков метамфетамина в стране. Теория ДМСО по-прежнему является наиболее правдоподобной, но она всё равно не до конца объясняет произошедшее. Странный инцидент, связанный со смертью Глории Рамирес, по-прежнему остаётся медицинской и химической тайной.