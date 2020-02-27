Зачем советские солдаты подбирали немецкие пулеметные ленты во время войны?

В годы Второй мировой войны советские солдаты на восточном фронте активно собирали немецкие пулеметные ленты после завершения сражения. Для чего отечественный бойцам были нужны данные изделия нацистской Германии? Имел ли такой сбор хоть какой-то практический характер, а также являлся ли он низовой инициативой. Обо всем этом можно узнать сегодня из вполне достоверных источников. Немецкие пулеметы брали в качестве трофейного оружия. /Фото: allzip.org.Сбор пулеметных лент советскими солдатами в годы Второй мировой войны был вовсе не «низовой инициативой». При этом не исключено, что в отдельных подразделениях опытные солдаты и командиры могли додуматься до подобного и до выхода официального приказа. До наших дней дошла инструкция от 13 декабря 1944 года, составленная инженером-майором Кузнецовым, рассказывающая о том, что немецкие пулеметные ленты, в частности ленты от MG-34, подходят в том числе к широко использующимся в РККА пулеметам «Максим». Лента от MG — металлическая. /Фото: ritterkreuz.su.Дело в том, что в пулеметах «Максим» использовались преимущественно холщовые ленты. А еще в Первую мировую войну выяснилось, что их эксплуатация в суровых полевых условиях сопряжена с рядом сложностей. В первую очередь, такие ленты достаточно быстро отсыревали, что делало их повторное снаряжение крайне проблематичной задачей. В конечном итоге холщовые изделия все сильнее растягивались и в какой-то момент в принципе становились непригодным для использования. У «Максима» были холщевые ленты. /Фото: allzip.org.

При этом оказалось, что немецкие ленты вполне себе универсальны и могут использоваться с разным оружием. Более того, трофейные ленты собирали по той же причине, по которой собирали и трофейное вооружение. Советские подразделения использовали в том числе трофейные пулеметы MG, так что постоянно приходилось восполнять дефицит снаряжения таким вот образом. А самое главное было в том, что немецкие ленты были металлическими, а значит и служили дольше старых холщовых. Скан инструкции. /Фото: pamyat-naroda.ru. Такой документ. /Фото: pamyat-naroda.ru.Примечание: отсканированную инструкцию можно посмотреть на популярном портале-архиве «Память народа». Документ полностью называется «Инструкция по применению металлической ленты от немецкого ручного пулемета МГ-34 к станковому пулемету».