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Channi Anand/AP

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/709/12978709/AP_19246263720363-pic905-895x505-42781.jpg" alt="Россию выбивают из тендеров: Индия купит оружие у США" /></p> <p>

Нью-Дели закупит у Вашингтона вооружения почти на $3 млрд, включая вертолеты, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время своего визита в Индию. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, чем военно-техническое сотрудничество двух стран грозит России, ключевому партнеру Индии.

Президент США Дональд Трамп в ходе двухдневного визита в Индию на этой неделе сообщил, что среди будущих американских поставок вооружения, военной и специальной техники числятся ударные вертолеты AH-64 «Apache» и многоцелевые вертолеты MH-60.

Стоит отметить, что Пентагон в своей новой военной стратегии для Индо-Тихоокеанского региона особое место отводит Индии. При этом и сам Нью-Дели все больше смотрит в сторону США и Европы, нежели России.

За последнее время Россия проиграла в Индии шесть оружейных тендеров подряд, причем многие из них по необъяснимым причинам.

Российские разработки, такие как самолеты-заправщики Ил-78МКИ, истребители МиГ-35, ударные и транспортные вертолеты Ми-28НЭ и Ми-26Т2, подводные лодки и ряд других образцов ВВТ, уступили в разного рода тендерах и конкурсах иностранным аналогам.

Закупками дорогостоящих американских и европейских вооружений (военно-транспортных самолетов С-130J, С-17А и C295W, патрульных самолетов P-8I «Посейдон», истребителей Rafale, ударных вертолетов Aн-64D Apache, транспортных вертолетов CH-47 Chinook и пр.) Индия стремилась продемонстрировать как диверсификацию приоритетов в закупочной политике, так и расставить новые акценты в отношениях с западными странами.

Однако понять индийцев временами все же очень трудно. К примеру, в 2011 году из тендера на поставку 126 многоцелевых истребителей MMRCA на сумму в $10-12 млрд выбыл российский боевой самолет МиГ-35. А, между тем, в ходе конкурса индийской стороной было сформулировано одно из условий — истребитель-претендент должен совершить посадку на аэродром, находящийся на высоте 3500 м над уровнем моря, и заглушить двигатели. Затем запустить силовую установку и произвести взлет.

Российская машина в полном объеме выполнила все условия — села на указанный аэродром, заглушила двигатели, затем запустила их и улетела. Французы же, к примеру, и вовсе отказались участвовать в этом мероприятии, но, тем не менее, впоследствии победили в тендере MMRCA.

Поражение отечественного Ми-26Т2 в индийском вертолетном конкурсе тоже не находит каких бы то ни было убедительных объяснений. Этот вертолет сейчас является самым грузоподъемным летательным аппаратом подобного типа, серийно производящимся в мире. На индийский тендер была предложена модернизированная версия Ми-26 — Т2, получившая новую авионику, обновленные двигатели, а также ряд других систем и по многим параметрам превосходящая американского конкурента. Свое превосходство над СН-47 Chinook отечественная машина более чем ярко продемонстрировала в Афганистане в октябре 2009 года, когда подбитый американский вертолет был эвакуирован на внешней подвеске Ми-26.

Тем не менее,

Россия пока остается одним из основных игроков на индийском рынке вооружений. Российско-индийское сотрудничество в военно-технической области насчитывает около шести десятилетий.

За десятилетия успешного партнерства был наработан значительный потенциал взаимодействия в области ВТС с Индией. Основная задача сегодня — сохранить ведущую роль России на индийском рынке вооружений и в перспективе повысить тот уровень стратегического взаимодействия, который существует между странами даже в самых чувствительных областях.

Что касается перспектив сотрудничества, то Москва собирается активизировать уже сложившуюся тенденцию перехода от парадигмы взаимоотношений исключительно «продавец-покупатель» к более инклюзивной, индустриально-технологической модели, которая полностью укладывается в принятую правительством Индии программу развития национальной промышленности «Мейк ин Индия». Об этом в начале февраля перед открытием в городе Лакхнау 11-й Международной выставки сухопутных и военно-морских вооружений DEFEXPO INDIA 2020 говорил заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов.

По его словам,

также на повестке находятся вопросы совершенствования системы послепродажного обслуживания ранее поставленной техники.

В сентябре прошлого года на полях двусторонней встречи президентов в городе Владивостоке подписано межправительственное соглашение, регламентирующее создание совместных российско-индийских предприятий в области производства ЗИП. В развитие этого соглашения вносятся соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации.

С точки зрения повышения эффективности послепродажного обслуживания Россия предлагает Индии осуществлять его по системе «одного окна» с привлечением непосредственно тех субъектов ВТС, которые отвечают за производство тех или иных видов техники и могут максимально оперативно проводить их комплексное сервисное обслуживание.

По итогам прошлого года Индия вошла в тройку ведущих партнеров России по ВТС с портфелем заказов, превышающим $15 млрд.

За последние три года были подписаны контракты на поставку зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», строительство в России и Индии фрегатов проекта 11356. Подписан контракт на увеличение лицензионного производства танков Т-90С. Одержана победа в международном тендере на поставку и организацию в Индии лицензионного производства переносных зенитных ракетных комплексов «Игла-С», а также находится в стадии реализации ряд контрактов на поставку крупных партий ракет и боеприпасов для военно-воздушной техники и техники сухопутных войск. Индийским партнерам передан проект программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года.

По сути, Россия участвовала в программе «Мейк ин Индия» задолго до того, как она стала популярным слоганом. За годы сотрудничества при помощи России Индия успешно освоила выпуск и производит сейчас десятки наименований высокотехнологичных образцов продукции военного назначения. Это касается лицензионного производства самолетов Су-30МКИ и танков Т-90С, а также деятельности совместной организации «БраМос», имеющей широкие экспортные перспективы.

Большие надежды также возлагаются на созданные в Индии СП по производству вертолетов Ка-226Т и автоматов Калашникова современной 200-й серии. Россия взаимодействует с Индией по созданию надводных кораблей проекта 11356 и оснащению их современным вооружением и специальной техникой.

Индийской стороне направлены российские предложения по совместной работе в области создания подводных лодок с ВНЭУ проекта 75I, предполагающие полный цикл технологического партнерства, в результате которого индийская промышленность сможет освоить производство воздухо-независимой энергоустановки.

В рамках предстоящего тендера Россия предложила Индии подводную лодку класса «Лада» (экспортный вариант лодки «Амур–1650») с воздухо-независимой энергоустановкой. Эта ДЭПЛ может быть укомплектована в том числе комплексами «БраМос».

Исполнение контракта на поставку Индии зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» ведется в целом по графику. Начало поставки планируется произвести до конца 2021 года.

В то же время военно-техническое сотрудничество между США и Индией продолжает нарастать очень быстро. США стремятся передать Индии максимальное количество новых технологий, чтобы вывести Нью-Дели на один уровень со своими ближайшими союзниками. Кроме того, представители Пентагона уже не требуют у Индии получения лицензий на экспорт на случай приобретения у США технологий двойного предназначения.

В этой связи, как ранее писала «Газета.Ru», Москве следует радикально пересмотреть свое сотрудничество с Пакистаном.

Россия многое теряет в экономическом и военно-политическом плане из-за того, что ограничивает себя в отношениях с Пакистаном, и, прежде всего, в поставках оружия. Делается это часто в угоду давнему партнеру — Индии. Но ситуация в мире меняется, и Дели все больше смотрит в сторону США и Европы, в том числе в такой чувствительной сфере, как закупка оружия.

К примеру, потенциальный пакистанский спрос на закупки российских вооружений и военной техники составляет, по оценке специалистов Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), $8-9 млрд.

Россия в отношениях с Индией должна добиться элементарного равноправия, поскольку Дели не ограничивает свое сотрудничество с США и Францией, которые являются поставщиками ключевых вооружений для ВВС и подводного флота Пакистана.

А в отношениях с Россией в Нью-Дели исходят из априорного предположения о недопустимости (с индийской точки зрения) развития российско-пакистанского военно-технического сотрудничества. Такая асимметрия недопустима и речь в данном случае идет о создании для России неравноправных условий на рынках вооружений.

Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru».

Биография автора:



Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

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