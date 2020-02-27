Крутаков рассказал, как на руку США играет продление Россией участия в сделке ОПЕК+

Доцент Финансового университета при правительстве Леонид Крутаков рассказал «Известиям» об изменениях принципов функционирования рынка.

«За несколько недель января Brent упал с 70 до 53 $/б (почти 25%), а Urals – ниже бюджетных 3,4 тыс. руб./б. Причиной по горячим следам назначили коронавирус, а технический комитет ОПЕК+ выступил с инициативой в срочном порядке снизить добычу на 600 тыс. б/д., — констатировал Крутаков. — В перерыве между ценовыми скачками в Минэнерго России прошло совещание по вопросу экстренного сокращения добычи нефти, предложенного техническим комитетом ОПЕК+».

На мировые цены оно никакого влияния не оказало, зато продемонстрировало, как устроен лоббистский механизм в нефтегазовой отрасли страны и кто в ней хозяин, отметил эксперт.

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«В совещании участвовали представители всех российских нефтяных мейджеров («Газпром нефть», Лукойл, «Сургутнефтегаз», «Роснефть»). За сокращение однозначно выступил «Сургутнефтегаз», у которого добыча стагнирует естественным образом, и «Лукойл», реализующий в последнее время стратегию выхода в кэш. Против сокращения оказалась только «Роснефть», которая вынуждена из-за сделки с ОПЕК тормозить свои инвестиционные проекты», — рассказывает Крутаков.

Решающим стало выступление главы НОВАТЭК. Леонид Михельсон, выразившийся в том духе, что предложение ОПЕК о сокращении следует поддержать. А все из-за того, контракты НОВАТЭК на поставку СПГ в Европу привязаны к нефтяной цене, объясняет Крутаков.

Попытка списать все на коронавирус выглядит как непосредственность, настаивает экономист.

«Саудовская Аравия сегодня выступает в роли главного драйвера сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Эр-Рияд с момента заключения в 1944 году «пакта Куинси» является фактическим доминионом Вашингтона, и ни разу не выступал на энергорынке против воли США. Ключевой игрок здесь Вашингтон, который обладает «контрольным пакетом» во всех секторах мирового энергорынка», — считает эксперт.

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«Как работает американский механизм контроля? Когда Америка наращивает внутреннюю добычу, снижает объем внешних закупок и увеличивает стратегические резервы, рынок затоваривается. Совокупность этих факторов вкупе с биржевой спекуляцией неизбежно ведет к обвалу цен.

Важно понимать, что каждый раз рост внутренней добычи в США происходил не спонтанно, а загодя, и нарастал постепенно. Это исключает версию оперативного (рефлекторного) реагирования на определенные события. Речь идет о плановых действиях мирового регулятора с хорошо просчитанными последствиями», — полагает Крутаков.

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