Президент пообщался с детьми в новом тематическом парке развлечений.

Российский президент России Владимир Путин побывал в тематическом парке развлечений "Остров мечты" в Москве перед его открытием и пообщался с находившимися там воспитанниками детских домов, многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечными благотворительного фонда Константина Хабенского.

В ходе осмотра парка президент подошел к детям, немного пообщался и сфотографировался с ними.

"Поздравляю вас с наступающей весной! Скоро весна. Всего хорошего!" — сказал он.

Также лидер страны иецхэзжн прогулялся по улицам парка "Остров мечты" и получил представление о том, как будет работать новый семейный развлекательный центр.

По словам специалистов, парк занимает площадь 100 гектаров и состоит из трех частей: тематического парка, городского променада и ландшафтного парка.

Для гостей подготовлены девять разных увлекательных зон с аттракционами. Парк включает 17 кинозалов, концертный зал на 3 500 мест и многочисленные магазины, кафе и рестораны, а ландшафтный парк занимает площадью 44 гектара и обустроен спортивными и семейными зонами отдыха.

Стоимость билетов в парк составляет 2900 рублей для взрослых и детей с 11 лет, для детей с 1 до 10 лет — 2600 рублей. Пользователи сети, подсчитав стоимость посещения парка семьи из четырех человек, сравнили стоимость дневного отдыха как поездку в Сочи.